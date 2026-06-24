Два человека погибли при атаке БПЛА в Нижегородской области

Сегодня ночью силы ПВО сбили 23 беспилотника над Нижегородской областью. При атаке погибли два человека, еще двое — доставлены в больницу. Также в регионе поврежден промышленный объект. Об этом сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

Господин Никитин выразил соболезнования родным погибших. Губернатор пообещал оказать необходимую помощь и поддержку пострадавшим и их семьям.

Помимо промышленного объекта, повреждения получили несколько автомобилей и жилых домов. «Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет»,— заверил Глеб Никитин. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Всего в ночь на 24 июня над Россией уничтожены 323 беспилотника. Кроме Нижегородской области, дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Московской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.