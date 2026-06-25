Сегодня исполняется 35 лет заместителю председателя Госдумы Борису Чернышову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Чернышов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Борис Чернышов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев:

— Уважаемый Борис Александрович, поздравляю Вас с днем рождения! Вы зарекомендовали себя как опытный общественный деятель и парламентарий. Ваш профессиональный путь связан с активной законотворческой работой в Государственной думе. Особого уважения заслуживают Ваши усилия по реализации таких международных гуманитарных инициатив, как движение «Победа 9/45», направленное на сохранение исторической памяти и укрепление международного диалога. Желаю Вам успеха, веры, надежды и любви!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»