Елена Галеева ушла с поста кемеровского вице-премьера в бизнес-омбудсмены

Елена Галеева покинула пост заместителя председателя правительства — министра экономического развития Кемеровской области. О новом месте работы она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я приступила к работе в новой должности — уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области — Кузбассе. Благодаря своему опыту и работе с предпринимателями я понимаю, как порой бывает сложно, с какими проблемами вы можете столкнуться»,— обратилась она к бизнес-сообществу региона.

Официально о переходе госпожи Галеевой не сообщалось. На сайте минэкономразвития области она до сих пор указана в прежней должности. Пост вице-премьера — министра экономического развития Елена Галеева заняла в 2024 году.

Валерий Лавский