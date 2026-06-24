И. о. ректора Курского госуниверситета сложила полномочия депутата Госдумы

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания поддержали заявление Екатерины Харченко о сложении полномочий в связи с переходом на пост и. о. ректора Курского госуниверситета (КГУ). Об этом бывший парламентарий сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. ректора КГУ Екатерина Харченко во время пленарного заседания Госдумы 23 июня

Фото: Telegram-канал Екатерины Харченко И. о. ректора КГУ Екатерина Харченко во время пленарного заседания Госдумы 23 июня

Фото: Telegram-канал Екатерины Харченко

После принятия решения спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил госпоже Харченко благодарность от президента Владимира Путина. Она назвала ее «очень важной наградой», дающей «высокую оценку работы нашей команды». Также бывший депутат охарактеризовала работу в Госдуме как «важные, сложные, но очень интересные пять лет» и поблагодарила избирателей за эту возможность.

В начале недели Екатерина Харченко сообщила о проведении первого заседания Ученого совета КГУ. В частности, в ходе него педагоги единогласно проголосовали за замещение вакантных должностей. В связи с этим «совсем скоро» к коллективу вуза присоединятся 89 человек. Их кандидатуры уже согласованы заведующими кафедр и деканами факультетов.

Госпожа Харченко заняла должность и. о. ректора КГУ 16 июня. За день до этого пост покинул 66-летний Александр Худин, который впоследствии стал советником губернатора региона Александра Хинштейна. Ранее новый ректор КГУ прокомментировала свое назначение, назвав одной из важнейших задач вуза подготовку квалифицированных кадров для курских школ.

Алина Морозова