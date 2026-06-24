Один человек погиб и шесть ранены от атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки в Белгородской области зафиксировали 75 прилетов со стороны Украины. Ударам подверглись 14 муниципалитетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средствами ПВО и привлеченными подразделениями ликвидировано 139 БПЛА. При атаках ВСУ дважды применяли авиационные и артиллерийские средства.

Вследствие детонации дрона получил смертельные ранения мирный житель в хуторе Приветном Вейделевского округа. Еще один человек пострадал — ему оказали помощь в Валуйской ЦРБ и отпустили лечиться дома.

В поселке Уразово Валуйского округа от атаки БПЛА на автомобиль пострадал человек. Госпитализация не потребовалась.

В городе Грайвороне Грайворонского округа из-за детонации дрона мирная жительница получила акубаротравму. Пострадавшую перевели на амбулаторное лечение.

В поселке Пролетарском Ракитянского округа в результате детонации беспилотников получили ранения мирный житель и боец «Орлана». Оба продолжают лечение дома.

В селе Александровка Шебекинского округа в результате атаки дрона на автомобиль ранен человек. Он находится в стационаре городской больницы №2 Белгорода. Также вчера в медицинское учреждение поступила пострадавшая при детонации дрона 11 июня в селе Вознесеновка — у нее диагностирована акубаротравма.

Сутками ранее при обстрелах ВСУ в Белгородской области один человек погиб, пятеро пострадали.

Кабира Гасанова