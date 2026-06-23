В Белгородской области из-за атак ВСУ за сутки погиб один человек, пятеро ранены
За прошедшие сутки ВСУ произвели 58 атак на территорию Белгородской области. Обстрелам подверглись девять муниципалитетов. В итоге один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Уточняется, что ВСУ совершили пять обстрелов с применением авиационных и артиллерийских средств, а также шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА. Силами противовоздушной обороны и привлеченными подразделениями ликвидировано 98 БПЛА.
Мирный житель получил смертельные ранения на участке автодороги «Красная Яруга — Вязовое» в Краснояружском округе.
Согласно данным регионального оперативного штаба, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Шебекинском округе — четыре человека. В городе Шебекино при детонации беспилотника на территории предприятия ранен мирный житель. Он лечится дома. Еще один человек пострадал при атаке дрона на коммерческий объект. Ему назначили амбулаторное лечение. В селе Белянка в результате удара БПЛА по автомобилю ранены двое. Оба находятся в медицинских учреждениях Белгорода, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Также в городе Грайвороне Грайворонского округа вследствие детонации FPV-дрона пострадала мирная жительница. Ее направили в городскую больницу № 2 Белгорода.
По данным господина Шуваева, сутками ранее при ударах ВСУ в Белгородской области пострадал один человек.