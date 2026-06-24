Один человек погиб и один ранен при атаке ВСУ в Белгородской области

В ночь на 24 июня беспилотник ВСУ ударил по хутору Приветный Вейделевского округа Белгородской области. В результате взрыва на месте погиб мужчина. Женщину, получившую слепое осколочное ранение спины, бригада скорой помощи доставила в Валуйскую ЦРБ. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Информация о последствиях атаки уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также, по данным оперштаба, накануне вечером дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Александровка Шебекинского округа. Пострадал мужчина. С осколочными ранениями грудной клетки, головы и плеча его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Накануне, 23 июня, «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки ВСУ 58 раз атаковали территорию Белгородской области. Обстрелам подверглись девять муниципалитетов. В итоге один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Денис Данилов