В бюджет Омска в пятый раз внесли изменения

Депутаты горсовета Омска внесли изменения в муниципальный бюджет на 2026 год. Сессия приняла это решение 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Доходная часть была увеличена на 576 млн руб. 293 млн руб. из этой суммы — целевые межбюджетные трансферты (приобретение автобусов, безопасность дорожного движения), 283 млн руб. — дополнительные неналоговые поступления, которые направят на подготовку города к отопительному сезону, возмещение перевозчикам разницы в тарифах при оплате проезда в муниципальном общественном транспорте и др.

Поправки в бюджет Омска внесены уже в пятый раз. В результате последней корректировки его доходы составили 43,1 млрд руб., расходы — 43,9 млрд руб., дефицит — 789 млн руб.

Александра Стрелкова