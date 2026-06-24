В Удмуртии подготовят меры поддержки отрасли АПК на фоне снижения цен на молоко

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил правительству республики подготовить меры поддержки местных сельхозпроизводителей, столкнувшихся с убытками на фоне снижения закупочных цен на молоко. Об этом он рассказал в Max.

«В ближайшее время коллеги проработают меры поддержки. Речь идет о гибких, точечных решениях. Важно проанализировать каждое хозяйство, чтобы понять, в чем сейчас реальный запрос. Особенно у “малышей”, потому что им перестраиваться, менять логистические цепочки сложнее всего»,— сказал он.

Как писал “Ъ”, закупочные цены на сырое молоко в РФ за год упали на 23%. Переработчикам не удается реализовать излишки, а экспортный потенциал российского молока ограничен. Удмуртия заняла 3-е место в РФ по производству молока в январе—мае с показателем 460 тыс. т. Год к году прирост 7,5%. Интерес к открытию молочных предприятий в целом по стране упал на 45%. В феврале зампредседателя правительства Удмуртии Роман Габдрахманов связывал снижение закупочных цен на молоко с сокращением спроса на молочную продукцию внутри страны (примерно на 2%), укреплением рубля и поставками «молочки» из Белоруссии.