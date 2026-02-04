Закупочные цены на молоко в Удмуртии снизились к началу года на 10%

Закупочные цены на сырое молоко в Удмуртии упали примерно на 10% в начале 2026 года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя правительства республики Роман Габдрахманов.

«Если в 2024-2025 годах стоимость литра молока (без НДС) держалась на уровне 44—50 руб., то сейчас ряд переработчиков закупают сырье по 39—39,5 руб.»,— отметил господин Габдрахманов.

Среди основных причин снижения цены зампредседателя указал сокращение спроса на молочную продукцию внутри страны примерно на 2% и укрепление рубля, что значительно затормозило объемы экспортных поставок. отдельно господин Габдрахманов отметил Белоруссию, которая импортируют в Россию ежегодно около 6 млн т молока.

«Все это привело к росту запасов молокоемких продуктов <...> В 1,5 раза — запасы твердых сыров, в 1,3 раза – обезжиренного молока»,— добавил он.

Вице-премьер отметил, что снижение было постепенным: первые признаки уменьшения цены отмечались еще в октябре 2025 года. Аналогичные ситуации на сельскохозяйственном рынке на рынке в 2018-м и 2023 годах.

Правительство Удмуртии направило обращение в Минсельхоз России с просьбой о поддержке. Зампредседателя отметил, что особое внимание планируется уделить малым предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам с поголовьем до 400 коров. Для них предлагается ввести отсрочку по погашению основного долга по кредитам на 12 месяцев.

Также региональные власти намерены в сжатые сроки, до начала посевной кампании (март—апрель), довести до аграриев субсидии на сырое молоко в размере 585 млн руб. и региональные средства на поддержку племенного животноводства — 99 млн руб.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в начале года в республике резко снизились закупочные цены на молоко. На этом фоне Госсовет Удмуртии принял решение направить министру сельского хозяйства России Оксане Лут обращение о стабилизации сельскохозяйственного рынка.

По словам председателя республиканского парламента Владимира Невоструева, если ранее небольшие предприятия сдавали молоко по 44 руб. за 1 кг, то сейчас разница составляет почти 20 руб. По крупным предприятиям ситуация аналогичная — снижение закупочных цен с 50 до 38 руб.

В частности, глава Красногорского района Удмуртии Любовь Сергеева после совещания с руководителями ферм и компаний по переработке молочной продукции заявила о снижении закупочных цен с 45 до 35 руб. По ее словам, это «здорово бьет по кошельку тружеников».

Среди предложений Минсельхозу России — создание интервенционного фонда молочной продукции, продление инвестиционных кредитов, разработка федеральной программы по обеспечению школ и детсадов молоком, а также субсидирование сельхозпредприятий.

Председатель комиссии Госсовета Удмуртии по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Георгий Крылов при этом отметил, что снижение закупочных цен на условные 2–3 руб. не приводит к падению стоимости молочной продукции в магазинах на ту же сумму, и таким образом перерабатывающие предприятия получают дополнительную прибыль за счет товаропроизводителей.

По словам господина Крылова, это может привести к падению выручки и прибыли предприятий, поставляющих сырое молоко, а в дальнейшем к их банкротству или приостановке деятельности.

По данным Удмуртстата, республика произвела в 2025 году почти 1,16 млн т молока, что на 6,8% больше, чем годом ранее. По надою Удмуртия заняла третье место в ПФО, четвертое — по России. В 2026 году производство молока в республике планируется нарастить не менее чем на 5%.

