Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Поставщиков угля для ТЭЦ осудили в Алтайском крае за картельный сговор

Уголовное дело о картельном сговоре при поставках угля для ТЭЦ рассмотрел суд Алтайского края. Трем участникам криминальной схемы назначили от 3 до 3,5 года условно и штрафы от 300 тыс. руб. до 400 тыс. руб., сообщили в региональном управлении Следственного комитета. До уплаты штрафа суд сохранил арест на имущество обвиняемых на общую сумму 880 млн руб.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в 2022 году МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» объявил аукцион на закупку для местной ТЭЦ 66 тыс. тонн каменного угля. На участие в нем претендовали три фирмы, которые пошли на картельный сговор. В результате, указывается в деле, с одним из поставщиков был заключен контракт по завышенной цене, МУП причинен ущерб в размере 273 млн руб.

Против участников картельного сговора возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Пока шло расследование, они частично возместили МУП ущерб.

Илья Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд