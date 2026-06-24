Поставщиков угля для ТЭЦ осудили в Алтайском крае за картельный сговор

Уголовное дело о картельном сговоре при поставках угля для ТЭЦ рассмотрел суд Алтайского края. Трем участникам криминальной схемы назначили от 3 до 3,5 года условно и штрафы от 300 тыс. руб. до 400 тыс. руб., сообщили в региональном управлении Следственного комитета. До уплаты штрафа суд сохранил арест на имущество обвиняемых на общую сумму 880 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в 2022 году МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» объявил аукцион на закупку для местной ТЭЦ 66 тыс. тонн каменного угля. На участие в нем претендовали три фирмы, которые пошли на картельный сговор. В результате, указывается в деле, с одним из поставщиков был заключен контракт по завышенной цене, МУП причинен ущерб в размере 273 млн руб.

Против участников картельного сговора возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Пока шло расследование, они частично возместили МУП ущерб.

Илья Николаев