Доходный дом в центре Новосибирска выкупила структура главы «Отелит Development»

Строительная компания «Виртус», владельцем которой является генеральный директор ГК «Отелит Development» Евгений Бурденюк, приобрела трехэтажное здание и земельный участок бывшего доходного дома по ул. Чаплыгина, 53. Итоговая стоимость покупки составила 76,5 млн руб., что соответствует начальной цене лота. Как рассказали «Ъ» представители застройщика, в ближайшее время здание изучат специалисты, после чего будут определены объем работ и варианты его дальнейшего использования.

Здание 1917 года постройки обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения, долгое время в нем проводили банкеты. Площадь трехэтажного дома — 569,4 кв. м, земельного участка — 342 кв. м.

Новый собственник здания обязан выполнять обязательства по его сохранению, в том числе провести ремонтно-реставрационные работы фасада с воссозданием утрат кирпичного декора, а также восстановить рисунки оконных переплетов в соответствии с историческим обликом.

Решение об условиях приватизации доходного дома на Чаплыгина было принято городскими властями в апреле 2026 года в соответствии с прогнозным планом приватизации федерального имущества на 2026-2028 годы.

ООО «Виртус» зарегистрировано в Новосибирске в 2009 году и занимается строительством, арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. Компанией владеет предприниматель, генеральный директор ГК «Отелит Development» Евгений Бурденюк. Как следует из карточки общества в Rusprofile, по итогам 2025 года доходы у предприятия отсутствуют. Последние четыре года компания демонстрирует убытки, в прошлом году они составили 1 тыс. руб.

Лолита Белова