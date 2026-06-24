На севере и западе Крыма пропало электричество

В северных и западных районах Крыма частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Крымэнерго».

Потребители столкнулись с отключениями в городских округах Евпатория, Саки и Джанкой, а также в Раздольненском, Черноморском, Джанкойском и Сакском районах. По словам представителей компании, перебои связаны с технологическими нарушениями в электросетях. Электроснабжение должны восстановить сегодня.

Аварийное отключение электричества произошло также в населенных пунктах Федоровка, Коммунарное, Кумово и Огородное. Там электроснабжение, по данным «Крымэнерго», восстановят в ближайшие три часа.

В северных и западных муниципалитетах Крыма накануне уже отключали электроснабжение. Электричество пропадало также в южных и центральных районах — Симферополе, Ялте, Алуште и Феодосии.