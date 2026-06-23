На севере и западе Крыма частично пропало электричество

Электроснабжение нарушено в западных и северных муниципалитетах Крыма. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Крымэнерго».

Местные жители столкнулись с отключениями в городских округах Евпатория, Саки, Красноперекопск и Джанкой, а также в Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах, уточнили на предприятии.

Перебои связаны с технологическими нарушениями в электросетях, пояснили в компании. Сейчас идут ремонтные работы. Электроснабжение должны восстановить сегодня.

Накануне света не было в восточных районах Крыма из-за повреждений в сетевой инфраструктуре. Электроснабжение восстановили к вечеру того же дня.