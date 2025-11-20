В Свердловской области открыли 17-километровый участок трассы Екатеринбург-Тюмень

В Свердловской области председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор региона Денис Паслер открыли новый 17-километровый участок автодороги Екатеринбург-Тюмень в рамках проекта по строительству трассы М-12 «Восток». Об этом сообщил господин Паслер в своем Telegram-канале.

«Новая четырехполосная дорога с четырьмя мостами и путепроводами позволит полностью вывести из Богдановича транзитный автотранспортный поток, следующий из Екатеринбурга в направлении Тюмени и далее на север и в восточные регионы РФ»,— написал Денис Паслер, добавив, что это избавит город от пробок и улучшит экологические условия территории.

По словам губернатора, в 2026 году вся дорога от Екатеринбурга до Тюмени будет расширена до четырех полос и станет частью трассы М-12.

Напомним, скоростную трассу М-12 «Восток» начали строить в 2020 году. Она обеспечит автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Протяженность дороги от Москвы до Екатеринбурга составит порядка 1,6 тыс. км.

В июле президент Владимир Путин открыл движение по скоростному участку трассы М-12 «Восток» в Свердловской области и Башкортостане (эти регионы соединяет дорога Дюртюли — Ачит), а также в Пермском крае. Ранее председатель правительства России Марат Хуснуллин заявлял, что после завершения связки между М-12 и участком Дюртюли — Ачит трасса М-12 «Восток» будет продлена до Тюмени к середине 2026 года.

Полина Бабинцева