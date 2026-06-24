Utair оштрафовали за неразмещение пассажиров в гостинице при задержке рейса

Авиакомпанию Utair («ЮТэйр», ХМАО) оштрафовали на 40 тыс. руб. за неразмещение пассажиров рейса из Ноябрьска в Москву в гостинице, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Новоуренгойская транспортная прокуратура провела проверку исполнения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей при задержке более чем на 19 часов. Во время ожидания вылета рейса 142 пассажира не были обеспечены перевозчиком горячим питанием в срок. Часть пассажиров не была размещена в гостинице, а тем пассажирам, которые находились в гостинице, не предоставили трансфер в аэропорт.

Компанию привлекли к административной ответственности по статье об оказании услуг ненадлежащего качества (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ). Ранее по этой же статье оштрафовали «Уральские авиалинии».

Мария Игнатова