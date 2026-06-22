«Уральские авиалинии» оштрафовали за неразмещение в гостинице на время задержки

Свердловская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Уральские авиалинии» на 42 тыс. руб. Причиной стало нарушение прав пассажиров, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В феврале 2026 года рейс U6-2617 из Москвы в Ургенч (Узбекистан) задержали более чем на 11 часов. Однако пассажиров в период ожидания не разместили в гостинице, хотя этого требуют правила.

Авиакомпанию привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Размер штрафа составил 42 тыс. рублей.

Ранее транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержками рейсов в екатеринбургском Кольцово. Задержки были связаны с ограничениями в других городах.

Анна Капустина