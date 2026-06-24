В Новосибирской области АЗС получили рекомендации по нормам реализации ГСМ

Власти Новосибирской области рекомендовали владельцам сетей АЗС в регионе ввести ограничения на отпуск ГСМ «при риске образования общего дефицита топлива». Об этом сообщил новосибирский губернатор Андрей Травников по итогам заседания оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На фоне введения ограничения на отпуск топлива в некоторых соседних регионах фиксируется повышение спроса на ГСМ. Поэтому владельцам сетей АЗС в Новосибирской области рекомендовано при риске образования общего дефицита топлива на их станциях ввести ограничения на отпуск нефтепродуктов за одну транзакцию (покупку) по аналогии, как это ранее сделано в сети АЗС “Газпромнефть”»,— записал глава региона в своем канале в «Макс».

Власти рекомендуют продавать по одной транзакции до 40 л бензина и до 80 л (на трассовых АЗС — 200 л) дизельного топлива. В канистры — не более 10 л.

Валерий Лавский