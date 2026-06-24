В Новосибирской области АЗС получили рекомендации по нормам реализации ГСМ
Власти Новосибирской области рекомендовали владельцам сетей АЗС в регионе ввести ограничения на отпуск ГСМ «при риске образования общего дефицита топлива». Об этом сообщил новосибирский губернатор Андрей Травников по итогам заседания оперативного штаба.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«На фоне введения ограничения на отпуск топлива в некоторых соседних регионах фиксируется повышение спроса на ГСМ. Поэтому владельцам сетей АЗС в Новосибирской области рекомендовано при риске образования общего дефицита топлива на их станциях ввести ограничения на отпуск нефтепродуктов за одну транзакцию (покупку) по аналогии, как это ранее сделано в сети АЗС “Газпромнефть”»,— записал глава региона в своем канале в «Макс».
Власти рекомендуют продавать по одной транзакции до 40 л бензина и до 80 л (на трассовых АЗС — 200 л) дизельного топлива. В канистры — не более 10 л.