ЛДПР назвала кандидатов в депутаты Госдумы от Красноярского края

ЛДПР выдвинет своих кандидатов во всех одномандатных округах на выборах в Госдуму РФ в Красноярском крае. Список кандидатов утвердил партийный съезд, состоявшийся в Подмосковье 23 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На выборах региональное отделение ЛДПР будут представлять действующие депутаты разного уровня. В Красноярском округе №58 и в Центральном №59 — депутаты красноярского горсовета Иван Петров и Семен Сендерский соответственно, в Дивногорском округе №60 — депутат дивногорского горсовета Григорий Гаврилов, в Енисейском №61 — депутат законодательного собрания региона Павел Семизоров.

На предыдущих выборах в Госдуму РФ в 2021 году ЛДПР заняла в Красноярском крае третье место при голосовании по партспискам, набрав 13,68%. В нижней палате Федерального собрания региональную группу кандидатов ЛДПР, включавшую Москву, Красноярский край и Новосибирскую область, в настоящее время представляет Дмитрий Новиков.

Валерий Лавский