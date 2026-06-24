Минтранс и МВД проанализируют риски управления праворульными авто
Российские ведомства изучают возможные риски эксплуатации праворульных автомобилей, сообщили «РИА Новости» в Минтрансе. К обсуждению также подключено МВД.
«В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП "НАМИ"»,— уточнили в Минтрансе.
В мае правительство утвердило «план реализации» президентской стратегии повышения безопасности движения. Цель документа — сократить к 2030 году смертность в авариях в полтора раза и к 2036 году — вдвое (по сравнению с 2023 годом), снизив экономический ущерб от аварийности.
Отдельные пункты плана посвящены праворульным автомобилям. Сейчас на учете их более 2,5 млн (3,6% всего автопарка). ГИБДД собирается провести «комплексное исследование рисков» участия этого транспорта в движении.
Подробности — в материале «Ъ» «Движение обезопасили новым планом».
Вопрос о пересмотре подходов к допуску праворульных автомобилей к движению впервые был поднят МВД в июле 2025 года при подготовке проекта «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Этот проект вызвал неоднозначную реакцию в СМИ из-за некорректной трактовки некоторых норм, включая потенциальные ограничения для пожилых водителей и праворульных машин. Позднее МВД разъяснило, что речи о полном запрете покупки и эксплуатации таких автомобилей не идет.
Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, праворульные автомобили создают более высокий риск ДТП по сравнению с леворульными, так как инфраструктура дорог в России ориентирована на левостороннее движение. Этот риск, по мнению ведомства, может увеличиться из-за роста импорта таких машин на фоне санкций и повышения утильсбора. На конец 2024 года в РФ было зарегистрировано 3,5 млн праворульных автомобилей, что составляло 5% от всего автопарка.
В прошлом были попытки запретить праворульные автомобили в России. В 1993 году постановление правительства РФ пыталось запретить регистрацию, а затем и эксплуатацию таких машин, но затем было отменено. В 2005 году правительство вновь обсуждало запрет, но отказалось от этой меры после массовых протестов. В 2009 году из технического регламента был убран запрет на ввоз праворульных машин, а в 2011 году первый вице-премьер пообещал не допустить их выдавливания с рынка. С 2020 года ужесточились требования к ввозу и постановке на учет, но легковых автомобилей это не касалось.