Минтранс и МВД проанализируют риски управления праворульными авто

Составлено ИИ-Ассистентъ

Вопрос о пересмотре подходов к допуску праворульных автомобилей к движению впервые был поднят МВД в июле 2025 года при подготовке проекта «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Этот проект вызвал неоднозначную реакцию в СМИ из-за некорректной трактовки некоторых норм, включая потенциальные ограничения для пожилых водителей и праворульных машин. Позднее МВД разъяснило, что речи о полном запрете покупки и эксплуатации таких автомобилей не идет.

Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, праворульные автомобили создают более высокий риск ДТП по сравнению с леворульными, так как инфраструктура дорог в России ориентирована на левостороннее движение. Этот риск, по мнению ведомства, может увеличиться из-за роста импорта таких машин на фоне санкций и повышения утильсбора. На конец 2024 года в РФ было зарегистрировано 3,5 млн праворульных автомобилей, что составляло 5% от всего автопарка.

В прошлом были попытки запретить праворульные автомобили в России. В 1993 году постановление правительства РФ пыталось запретить регистрацию, а затем и эксплуатацию таких машин, но затем было отменено. В 2005 году правительство вновь обсуждало запрет, но отказалось от этой меры после массовых протестов. В 2009 году из технического регламента был убран запрет на ввоз праворульных машин, а в 2011 году первый вице-премьер пообещал не допустить их выдавливания с рынка. С 2020 года ужесточились требования к ввозу и постановке на учет, но легковых автомобилей это не касалось.