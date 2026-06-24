В Кузбассе возбуждено уголовное дело после схода с рельсов семи вагонов с углем

Возбуждено уголовное дело после схода с рельсов семи вагонов с углем в Кемеровской области. Оно расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба), сообщили сегодня в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сам инцидент произошел еще 22 мая. На железнодорожной станции Уба (Кузбасское территориальное управление Западно-Сибирской ж/д) сошли с рельсов семь вагонов с углем. Грузовые вагоны устояли и не опрокинулись.

По информации следственного ведомства, в результате происшествия были повреждены железнодорожный путь и подвижной состав, ущерб составил более 1 млн руб.

Илья Николаев