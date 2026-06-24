В Иркутской области появится крупнейший логистический центр Ozon

«СтройПроектСервис» построит для Ozon склад площадью более 60 тыс. кв. м в Иркутской области. Ввод комплекса состоится не ранее 2027 года, сообщили «Ъ» в пресс-службе маркетплейса. Финансовые детали проекта не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. Комплекс рассчитан на хранение около 15 млн товарных позиций с возможностью обработки до 500 тыс. заказов ежедневно.

«Ozon расширяет логистическую инфраструктуру в Иркутской области в связи с ростом онлайн-заказов. С начала года их количество выросло в 2,7 раза год к году, а число постоянных клиентов увеличилось на 50%. На каждого клиента сегодня приходится в среднем на 75% больше заказов, чем годом ранее», — рассказал операционный директор производства Ozon Александр Старцев.

В Иркутской области уже работают два хаба доставки Ozon площадью около 20 тыс. кв. м. Сеть ПВЗ компании в регионе включает более 1,2 тысячи точек.

В 2026 году Ozon запустил логистические центры в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае. После выхода на полную мощность совокупная площадь этих складов превысит 235 тыс. кв. м по полу, что позволит разместить около 105 млн товаров и ежедневно обрабатывать до 3 млн заказов.

Лолита Белова