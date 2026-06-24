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Свыше 200 тыс. га леса горит в Красноярском крае

Площадь пожаров в лесах Красноярского края к утру 23 июня достигла 208,2 тыс. га. За сутки прирост составил 16 тыс. га, сообщил Лесопожарный центр региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На данный момент в Красноярском крае действуют 93 лесных пожара, к устранению возгораний привлечены более 1,6 тыс. человек. Угрозы населенным пунктам нет.

Пожары зафиксированы в семи округах региона. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Енисейском округе, где горит 188 тыс. га леса.

Александра Стрелкова

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