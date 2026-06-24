Власти Приморского края призвали жителей не закупать бензин про запас

Сформированные на сегодняшний день запасы топлива позволяют покрывать потребность жителей и предприятий Приморского края, заявило Минэнерго региона.

«Независимой нефтегазовой компанией (ННК) обеспечен запас топлива в Приморском крае. Жителей и гостей региона просят не создавать искусственный ажиотаж, закупая бензин про запас. По этой причине компанией введены ограничения отпуска топлива в канистры по всей стране»,— указано в сообщении ведомства.

В Минэнерго заверили, что «контроль обеспечения топливом Приморского края находится на особом контроле» и добавили, что в первую очередь «необходимые объемы нефтепродуктов» будут получать «подразделения скорой медицинской помощи, МЧС России, школьный транспорт и другие организации, обеспечивающие жизнедеятельность региона».

По сообщениям местных СМИ, во Владивостоке и Артеме на заправках ННК, обладающей наиболее многочисленной сетью АЗС, перестали продавать топливо в канистры. В Хасанском округе цена на некоторых АЗС на бензин Аи-95 возросла до 130 рублей за литр.

«Из-за скачка цены на бирже, где закупают топливо небольшие компании, произошло увеличение стоимости на мелких частных АЗС Приморья»,— признают этот факт в Минэнерго региона.

О предложениях Сечина по стабилизации ситуации на топливном рынке читайте в материале «Стабилизатор напряжения».

Алексей Чернышев, Владивосток