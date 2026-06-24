Власти Приморского края призвали жителей не закупать бензин про запас
Сформированные на сегодняшний день запасы топлива позволяют покрывать потребность жителей и предприятий Приморского края, заявило Минэнерго региона.
«Независимой нефтегазовой компанией (ННК) обеспечен запас топлива в Приморском крае. Жителей и гостей региона просят не создавать искусственный ажиотаж, закупая бензин про запас. По этой причине компанией введены ограничения отпуска топлива в канистры по всей стране»,— указано в сообщении ведомства.
В Минэнерго заверили, что «контроль обеспечения топливом Приморского края находится на особом контроле» и добавили, что в первую очередь «необходимые объемы нефтепродуктов» будут получать «подразделения скорой медицинской помощи, МЧС России, школьный транспорт и другие организации, обеспечивающие жизнедеятельность региона».
По сообщениям местных СМИ, во Владивостоке и Артеме на заправках ННК, обладающей наиболее многочисленной сетью АЗС, перестали продавать топливо в канистры. В Хасанском округе цена на некоторых АЗС на бензин Аи-95 возросла до 130 рублей за литр.
«Из-за скачка цены на бирже, где закупают топливо небольшие компании, произошло увеличение стоимости на мелких частных АЗС Приморья»,— признают этот факт в Минэнерго региона.
О предложениях Сечина по стабилизации ситуации на топливном рынке читайте в материале «Стабилизатор напряжения».
Проблемы с топливом в Приморском крае развиваются на фоне общей нестабильности топливного рынка в России, которая стала особенно заметна летом-осенью 2025 года. Многие регионы сталкивались с дефицитом топлива на автозаправках, ростом цен и очередями. Причиной назывались как глобальные факторы (рост котировок нефтепродуктов и курса доллара), так и локальные: логистические сложности, увеличение спроса на топливо из-за активизации внутреннего туризма и перевозок, а также длительные ремонты на некоторых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Некоторые НПЗ даже сталкивались с внеплановыми ремонтами или объявляли форс-мажор, что приводило к снижению объемов производства бензина и дизтоплива.
В условиях дефицита крупные нефтекомпании, как правило, в первую очередь обеспечивают свои АЗС, в то время как независимые сети остаются без топлива. В связи с этим правительство и Минэнерго принимали различные меры для стабилизации ситуации, включая полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива (в некоторых случаях), обнуление ввозных таможенных пошлин на импортируемый бензин и даже изучение возможности использования октаноповышающих присадок для увеличения производства высокооктанового бензина. Отмечалось, что в большей степени импортные меры помогли бы в Сибири и на Дальнем Востоке. Также в регионах, таких как Крым и Севастополь, вводились ограничения на объем продажи топлива в одни руки и запрет на розлив в канистры для сдерживания ажиотажного спроса. Эти шаги направлены на насыщение внутреннего рынка топливом и стабилизацию цен.