Задержан один из нападавших на детский лагерь в Туве

В Туве сотрудники полиции задержали мужчину, укравшего телефон у ребенка в лагере «Таежный» в городе Ак-Довураке. Об этом сообщило МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В отношении 19-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Инцидент с нападением на детей в лагере «Таежный» произошел в ночь на 22 июня. На территорию учреждения проникли пятеро мужчин, которые допрашивали несовершеннолетних, проверяли их личные вещи и карманы. После того как они скрылись, один из воспитанников обнаружил пропажу сотового телефона.

Полиция устанавливает остальных причастных к нападению. В следственном управлении СКР по Республике Тыва сообщили, что в связи с происшедшим также расследуют уголовное дело о халатности.

Александра Стрелкова