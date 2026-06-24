Совбез ООН не признал укрепление КНДР границы нарушением соглашения о перемирии
Недавнее возведение КНДР ограждений на границе с Южной Кореей не является нарушением Соглашения о перемирии, которое остановило Корейскую войну 1950—1953 годов. Об этом в среду заявил Совет Безопасности ООН, опровергнув обвинения Сеула в адрес Пхеньяна, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Контролирующий соблюдение Соглашения о перемирии 1953 года Совбез ООН изложил свои доводы в информационном бюллетене о действиях КНДР. В нем говорится, что они «явно исключены» из списка нарушений перемирия, поскольку «объекты расположены к северу от границы и не включают тяжелое вооружение». Также не было обнаружено доказательств того, что в демилитаризованную зону были доставлены беспилотники. «ООН действует строго на аполитичной основе, чтобы сохранить стабильность и связь на полуострове»,— указано в заявлении.
Ранее Сеул раскритиковал Пхеньян после сообщений об установке северокорейской стороной заграждения из колючей проволоки менее чем в 100 м от линии соприкосновения и расчистке территории для установки наземных мин на расстоянии 5—10 м.
В конце 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын объявил соседнее государство враждебным, и с апреля 2024 года Северная Корея проводит укрепление приграничных районов. В начале мая сообщалось о планах КНДР развернуть к концу года вдоль границы новые самоходные гаубицы калибром 155 мм и дальнобойностью порядка 60 км — в зону их поражения попадет и Сеул.
Корейское соглашение о перемирии, подписанное 27 июля 1953 года, завершило активные боевые действия Корейской войны. Оно установило демаркационную линию и двухкилометровую демилитаризованную зону, а также запретило ввоз нового вооружения. Однако в январе 1958 года США нарушили это соглашение, разместив ядерное оружие в Южной Корее, которое было вывезено только в 1991 году.
Впоследствии, в 1991 году, КНДР и Республика Корея при посредничестве ООН подписали Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, но оно было аннулировано КНДР в 2013 году на фоне инцидента с подтоплением южнокорейского корвета «Чхонан» и неоднократных военных провокаций.
В последние годы отношения между КНДР и Южной Кореей остаются напряженными, с взаимными обвинениями в нарушении приграничного режима и проведением военных учений. Так, Южная Корея в ноябре 2023 года частично отказалась соблюдать межкорейское военное соглашение 2018 года после запуска КНДР разведывательных спутников. С декабря 2023 года КНДР официально объявила Южную Корею «враждебным государством номер один» и полностью разорвала транспортное сообщение.