Совбез ООН не признал укрепление КНДР границы нарушением соглашения о перемирии

Недавнее возведение КНДР ограждений на границе с Южной Кореей не является нарушением Соглашения о перемирии, которое остановило Корейскую войну 1950—1953 годов. Об этом в среду заявил Совет Безопасности ООН, опровергнув обвинения Сеула в адрес Пхеньяна, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Контролирующий соблюдение Соглашения о перемирии 1953 года Совбез ООН изложил свои доводы в информационном бюллетене о действиях КНДР. В нем говорится, что они «явно исключены» из списка нарушений перемирия, поскольку «объекты расположены к северу от границы и не включают тяжелое вооружение». Также не было обнаружено доказательств того, что в демилитаризованную зону были доставлены беспилотники. «ООН действует строго на аполитичной основе, чтобы сохранить стабильность и связь на полуострове»,— указано в заявлении.

Ранее Сеул раскритиковал Пхеньян после сообщений об установке северокорейской стороной заграждения из колючей проволоки менее чем в 100 м от линии соприкосновения и расчистке территории для установки наземных мин на расстоянии 5—10 м.

В конце 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын объявил соседнее государство враждебным, и с апреля 2024 года Северная Корея проводит укрепление приграничных районов. В начале мая сообщалось о планах КНДР развернуть к концу года вдоль границы новые самоходные гаубицы калибром 155 мм и дальнобойностью порядка 60 км — в зону их поражения попадет и Сеул.

Эрнест Филипповский