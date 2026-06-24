Захарова: уран по сделке Украины и Британии может попасть в третью страну
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что уран, который планируется поставлять Украине в рамках сделки с Великобританией, может попасть на завод в третьей стране.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Допускаем, что физически уран будет поставляться не на Украину, а на один из заводов по производству ядерного топлива — вероятнее всего, компании Westinghouse — в третьей стране»,— сказала госпожа Захарова в разговоре с «РИА Новости».
Westinghouse — американская электротехническая и ядерная компания в области атомной энергетики. Она проектирует атомные электростанции, производит для них ядерное топливо и обслуживает реакторы по всему миру.
Ранее в этом месяце уходящий британский премьер-министр Кир Стармер объявил о плане передачи компанией Urenco обогащенного урана украинскому «Энергоатому» для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. На реализацию соглашения выделят около 210 млн фунтов стерлингов ($280 млн).
Великобритания активно работает над снижением зависимости от российского ядерного топлива и развитием собственного производства урана. В частности, Лондон планирует инвестировать около 381 млн долларов в запуск производства высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) к 2030 году. Эти инвестиции помогут Великобритании стать первой европейской страной, производящей такой вид топлива, который используется на атомных станциях малой мощности. В данный момент HALEU поставляется в основном Россией («Росатомом») и США. Великобритания также создала Фонд ядерного топлива на 75 млн фунтов стерлингов для стимулирования инвестиций в новые мощности по производству топлива и снижения российского влияния на этом рынке.
Украина, со своей стороны, также стремится вытеснить Россию с мировых рынков урана и наращивает собственное производство. Она уже заключила соглашения о поставках урана, в том числе с канадской Cameco, а также получила кредитную гарантию от Великобритании на 192 млн фунтов стерлингов для сотрудничества с компанией Urenco по обогащению урана. Украинская компания «Энергоатом» также экспериментирует с ядерным топливом, разработанным американской компанией Westinghouse.