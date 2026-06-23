Bloomberg: Россия нарастила экспорт нефти до максимума с начала года

Россия нарастила экспорт нефти до рекордных с начала года объемов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров и отчеты портовых агентов. За неделю до 21 июня среднесуточный объем поставок составил 4,11 млн баррелей.

Как уточняет агентство, за ту же неделю 38 танкеров вывезли 28,79 млн баррелей российской нефти. Неделей ранее на 37 судов погрузили 27,29 млн баррелей нефти.

Валовая стоимость экспорта российской нефти за четыре недели до 21 июня снизилась с $2,02 млрд до $1,72 млрд в неделю. Поставки в страны Азии выросли до максимума с 2022 года — 3,73 млн баррелей в сутки.

Bloomberg отмечает, что нефтяной экспорт России на глобальном рынке может сократиться из-за увеличения поставок из стран Ближнего Востока, которые вновь стали возможны после договоренностей США и Ирана и открытия Ормузского пролива.

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