Баррель со скидкой

Скидки на Urals на этой неделе могут вырасти на $1–1,5, до $23,5–24,5 за баррель, в связи с завершением действия лицензии США на сделки с российской нефтью. Дополнительное давление оказывают сообщения о договоренностях США и Ирана. Рост предложения нефти в мире может привести к снижению цен, а открытие Ормузского пролива может уменьшить стоимость фрахта, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За неделю с 8 по 14 июня дисконт на Urals к Dated Brent с отгрузкой из порта Приморск вырос на $0,45, до $23 за баррель, из порта Новороссийск — на $0,25, до $22,63 за баррель, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Средняя экспортная стоимость Urals за этот период снизилась на $5,4, до $71,7 за баррель. По словам аналитика ЦЦИ Давида Мартиросяна, к 21 июня дисконт на Urals может вырасти на $1–1,5 за баррель.

Как отмечают аналитики, участники рынка ожидали решения США по лицензии, допускавшей отдельные операции с российской нефтью и нефтепродуктами. Эта неопределенность ограничивала более существенный пересмотр ценовых ориентиров, указывают в ЦЦИ.

Срок действия очередной лицензии Минфина США на покупку российской нефти и нефтепродуктов истек 17 июня. Президент США Дональд Трамп 16 июня допустил усиление санкций против нефти из РФ.

Дополнительным фактором давления на российское сырье стали сообщения о договоренностях между США и Ираном, отмечается в обзоре ЦИИ. По данным Центра, 15 июня индийские покупатели предлагали закупки российской нефти Urals с поставкой из Приморска с дисконтом $27 за баррель. Но сделки по таким ценам заключены не были. Однако итогового документа о взаимопонимании между США и Ираном пока нет, что сдерживает переоценку стоимости российской нефти, отмечают аналитики.

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Согласно данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), в мае Россия экспортировала в среднем 6 млн баррелей в сутки (б/с), что выше показателей апреля (5,6 млн б/с), марта (5,5 млн б/с) и февраля (4,9 млн б/с).

По данным ЦЦИ, отгрузки нефти из российских портов 8–14 июня сократились на 6,5% к предыдущей неделе, до 419 тыс. тонн в сутки.

Основные объемы были направлены в Китай (35% от общей доли), Индию (33%), Египет (16%), Турцию (9%) и Сингапур (7%). По оценкам аналитиков, два танкера, направляющихся в Сингапур и Египет, изменят пункт назначения и достигнут берегов Индии, увеличив долю страны в экспорте до 41%. В ЦЦИ ожидают, что по итогам июня Россия нарастит морской экспорт нефти до максимума в 2026 году. Предыдущий пик был зафиксирован в мае — 452 тыс. тонн в сутки.

Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук говорит, что Индия продолжала закупать российскую нефть не из-за лицензии Минфина США, хотя наличие разрешения могло способствовать сокращению дисконтов. По его мнению, расширение скидок возможно при появлении новых внешних ограничений, но в целом рынок движется к их постепенному сужению. Аналитик связывает это в том числе с вероятным снижением стоимости фрахта после открытия Ормузского пролива. Дополнительные объемы нефти на мировом рынке, по его оценке, скорее окажут давление на котировки, чем приведут к заметному росту дисконтов на российское сырье.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков также не ожидает существенных изменений после прекращения действия лицензии OFAC. По его словам, снижение мировых цен на нефть будет негативно влиять на доходы экспортеров, но вместе с тем возможно удешевление морских перевозок за счет роста предложения танкерного флота. Эксперт полагает, что РФ сохранит объем экспорта в июне на уровне предыдущего месяца. Вместе с тем, отмечает господин Юшков, возвращение иранской нефти на мировой рынок усилит конкуренцию между поставщиками. В случае значительного роста предложения и отказа Ирана ограничивать добычу в рамках ОПЕК+ давление на мировые цены может усилиться, что станет дополнительным риском для российских нефтекомпаний, добавляет эксперт.

Ольга Озембловская