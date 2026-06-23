В Москве отменили пропуска для въезда бензовозов в город
В Москве с 23 июня временно отменили оформление пропусков для въезда бензовозов и передвижения по городу. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Решение принято для обеспечения бесперебойной поставки топлива по просьбе владельцев автозаправочных станций. Водителям бензовозов не будут назначать штрафы за отсутствие пропуска. Ранее для въезда в Москву пропуска должны были оформлять водители грузовиков с разрешенной максимальной массой более 3,5 т.
Правительство России принимает меры по обеспечению рынка топливом, сообщал вице-премьер Александр Новак. По его словам, нефтяные компании в России максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы. Плановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах перенесены на более поздние сроки.
Временная отмена пропусков для бензовозов в Москве нацелена на стабилизацию поставок топлива, что является частью более широких мер Правительства России по обеспечению внутреннего рынка. Оптовый рынок топлива в России ранее испытывал напряжение из-за внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного сезонного спроса. Например, в июне объём реализации АИ-92 и АИ-95 на бирже снизился, в том числе из-за остановки «Газпром нефтью» реализации бензина со станции около Московского НПЗ.
Власти периодически вводят ограничения на экспорт бензина для предотвращения дефицита и роста цен на внутреннем рынке. Например, с 1 марта 2024 года был введен полугодовой запрет на экспорт бензина, а в сентябре 2025 года Правительство России уже запрещало экспорт бензина и дизельного топлива для всех участников рынка. Однако, Миниэнерго в начале 2026 года вносило предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина, который действовал до 28 февраля 2026 года, объясняя это профицитом предложения на внутреннем рынке.