Мясо бройлера подорожало в России на 10%
К середине июня оптовая цена на тушку бройлера достигла 200 руб. за кг, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Отдельные части подорожали более значительно: филе прибавило 25% (до 360 руб.), бедро — 26% (до 158 руб.). Основной причиной эксперты называют сокращение предложения на фоне сезонного роста спроса.
По данным Росстата, в январе–мае производство мяса птицы в сельхозорганизациях снизилось на 2,1%, а в мае падение ускорилось до 4%. В Минсельхозе отмечают, что сезонные колебания оптовых цен связаны с рыночной конъюнктурой и изменением структуры потребления, однако отпускные цены производителей с начала года даже снизились на 2%.
При этом цены на крыло и голень, напротив, снизились из-за падения экспорта в Китай, что увеличило предложение на внутреннем рынке. Во втором полугодии эксперты не исключают дальнейшего удорожания бройлера.
Подробности — в материале «Ъ» «Цены расправили крылья».
Увеличение цен на мясо птицы уже отмечалось ранее, например, в марте 2024 года стоимость охлаждённой продукции была на 20,5% выше, чем годом ранее, а замороженной — на 33,3%. В первом квартале 2024 года производство мяса птицы в целом по стране сократилось на 0,3%, в то время как экспорт курятины из России вырос на 9% год к году. Это совпало с увеличением импорта курятины в РФ на 16% за первые два месяца 2024 года за счёт беспошлинного ввоза, однако это не привело к снижению цен на внутреннем рынке, как ожидали власти.
Основными факторами, влияющими на удорожание, называют рост издержек производителей. Так, в себестоимости бройлеров до 70% всех затрат приходятся на корма, которые, как и ветеринарные препараты, претерпели рост закупочных цен. Кроме того, увеличились затраты на электроэнергию, фонд оплаты труда и импортное оборудование с запчастями. Цены на мясо курицы часто дорожают к концу года в преддверии праздников из-за традиционного повышения спроса. В 2023 году после обращения президента Владимира Путина о росте цен на куриное мясо Минсельхоз предлагал меры по сдерживанию, включая возможное временное ограничение экспорта и беспошлинный ввоз.
Эксперты прогнозируют, что рост производства куриного мяса в России может составить около 2,6% в текущем году и прибавить ещё 3% в следующем, однако потребление курятины растёт быстрее. При этом крупные производители свинины также расширяют мощности, так как оптовая стоимость свиней за год выросла на 29% за счет развития экспорта. Более дешевые виды мяса, такие как птица и свинина, продолжают демонстрировать рост спроса благодаря своей ценовой доступности, что также связано с удорожанием говядины и баранины.