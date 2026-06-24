Мясо бройлера подорожало в России на 10%

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увеличение цен на мясо птицы уже отмечалось ранее, например, в марте 2024 года стоимость охлаждённой продукции была на 20,5% выше, чем годом ранее, а замороженной — на 33,3%. В первом квартале 2024 года производство мяса птицы в целом по стране сократилось на 0,3%, в то время как экспорт курятины из России вырос на 9% год к году. Это совпало с увеличением импорта курятины в РФ на 16% за первые два месяца 2024 года за счёт беспошлинного ввоза, однако это не привело к снижению цен на внутреннем рынке, как ожидали власти.

Основными факторами, влияющими на удорожание, называют рост издержек производителей. Так, в себестоимости бройлеров до 70% всех затрат приходятся на корма, которые, как и ветеринарные препараты, претерпели рост закупочных цен. Кроме того, увеличились затраты на электроэнергию, фонд оплаты труда и импортное оборудование с запчастями. Цены на мясо курицы часто дорожают к концу года в преддверии праздников из-за традиционного повышения спроса. В 2023 году после обращения президента Владимира Путина о росте цен на куриное мясо Минсельхоз предлагал меры по сдерживанию, включая возможное временное ограничение экспорта и беспошлинный ввоз.

Эксперты прогнозируют, что рост производства куриного мяса в России может составить около 2,6% в текущем году и прибавить ещё 3% в следующем, однако потребление курятины растёт быстрее. При этом крупные производители свинины также расширяют мощности, так как оптовая стоимость свиней за год выросла на 29% за счет развития экспорта. Более дешевые виды мяса, такие как птица и свинина, продолжают демонстрировать рост спроса благодаря своей ценовой доступности, что также связано с удорожанием говядины и баранины.