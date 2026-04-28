Фонд зашел в пекарню

Подконтрольный Вагану Гаспаряну фонд «Бумеранг Капитал» выкупил у бывшего совладельца «585 Золотой» Алексея Феликсова 50% в группе «Цех 85», объединяющей 175 кофеен с выпечкой и производство готовой еды. Ранее фонд уже приобрел «Даблби» и интересовался Cofix.

Фонд «Бумеранг Капитал» выкупил 50% в группе «Цех 85», став ее управляющим партнером, говорится в сообщении компании. Продавцом доли стал Алексей Феликсов. Второй совладелец «Цеха 85» Антон Петров сохранил свои 50%. Сумму сделки в «Бумеранг Капитале» не называют. Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий оценивает стоимость ООО «Веселый купец», основной операционной компании «Цеха 85», в 500–600 млн руб. 50% в ней могли обойтись в 250–300 млн руб.

«Бумеранг Капитал» создан в 2024 году экс-руководителем «Сбербанк Капитала» Ваганом Гаспаряном. Фонд вкладывается в активы в сфере розничного бизнеса и продуктов питания. В 2024 году «Ароса-Логистика» привлекла его для развития активов сети Selgros и поставщика продуктов питания Global Foods. В 2025 году структуры фонда получили долю в производителе салатов «Прованс» и вложились в выпуск замороженной римской пиццы. В начале апреля 2026 года «Бумеранг Капитал» приобрел сеть «Даблби» и начал переговоры о покупке Cofix (см. “Ъ” от 19 апреля).

«Цех 85» существует с 2016 года. Компанию основали Алексей Феликсов и Антон Петров. В 2000-х годах партнеры развивали бизнес ныне ликвидированного застройщика «Балтийский монолит», затем получили контроль над ювелирной сетью «585 Золотой». Господин Петров по-прежнему выступает совладельцем ритейлера, а господин Феликсов передал свою долю в ее структурах сторонним инвесторам, следует из СПАРК.

«Цех 85» объединяет 175 кафе-пекарен в Москве, Санкт-Петербурге и Омске, часть из которых работает по франшизе. Одновременно в нее входят комплексы по производству готовой еды. Площадь этих объектов в Москве и Санкт-Петербурге более 10 тыс. кв. м. Выручка ООО «Веселый купец» в 2025 году составила 180,1 млн руб., прибавив год к году 1,4%. Чистая прибыль снизилась на 5,2%, до 80 млн руб.

Ваган Гаспарян пояснил “Ъ”, что «Цех 85» обладает большим потенциалом для масштабирования. «Бумеранг Капиталу» покупка позволит дополнить портфель активов в продовольственном ритейле и общепите. Фонд формирует диверсифицированный портфель активов, стремясь к усилению позиций на ключевых направлениях рынка готового питания, напомнили в компании.

Юрий Левицкий отмечает, что «Цех 85» — актив со стабильным денежным потоком. В перспективе речь может идти о синергии сети с другими активами «Бумеранг Капитал» в этом сегменте — «Даблби» и Cofix.

Совладелец сети лапшичных Wokker Никита Рогозный отмечает, что бизнес «Цеха 85» концентрируется преимущественно в Санкт-Петербурге. Одновременно сеть, в отличие от «Даблби», обладает большой экспертизой в выпечке, говорит он. Это позволит укрепить позиции последней. Гендиректор RestCon Елена Перепелица замечает, что «Цех 85» в то же время имел сложности с поддержанием стандартов обслуживания. Это, по ее словам, в целом характерно для новых быстро растущих сетей.

Одновременно «Бумеранг Капиталу» придется столкнуться с общим падением спроса на услуги общепита. Согласно «Платформе ОФД», в январе—марте 2026 года продажи готового кофе в России сократились год к году на 4%, кофе навынос — на 2%. Издание «Ведомости» со ссылкой на 2ГИС ранее сообщало о сокращении в России числа пекарен в городах-миллионниках в марте на 7% год к году, до 7,6 тыс. Это объясняется в том числе растущим давлением на сегмент общепита продуктовой розницы: зоны выпечки и кофе сейчас активно открываются в супермаркетах.

Основатель Zemskiy Group Владислав Земский не исключает, что стратегия «Бумеранг Капитала» направлена на консолидацию активов в общепите в сложный для рынка период, когда многие сети испытывают трудности с поддержанием рентабельности бизнеса на оптимальном уровне. Это позволяет заключать сделки за относительно небольшие деньги и открывает перспективу стать заметным игроком к моменту восстановления спроса, не исключает эксперт.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова