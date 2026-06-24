Кредиты трещат по швам

Еще один фешен-бренд столкнулся с финансовыми проблемами: с рынка может уйти производитель мужской одежды Sarto Reale. О банкротстве сообщил создатель бренда Михаил Протчев. Вопреки общему падению продаж одежды, сегмент классических мужских костюмов, в котором работает компания, наоборот, сохраняет устойчивый спрос, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О намерении обратиться с заявлением о банкротстве сети магазинов мужской одежды Sarto Reale сообщил ее гендиректор и владелец Михаил Протчев. Соответствующая информация была размещена им на сайте «Федресурс» 19 июня. Как заявил “Ъ” господин Протчев, необходимость банкротства возникла из-за длительного кассового разрыва.

Кроме того, по его словам, арендодатели заняли жесткую позицию в вопросе снижения ставок аренды торговых площадей, что вызвало существенный рост доли этих затрат в обороте компании. «С учетом принятого в 2023 году решения о расширении нашей сети и последующей стагнации экономики, мы не успели окупить вложенные инвестиции и оказались структурно перегружены издержками масштабирования и кредитной нагрузкой»,— пояснил Михаил Протчев.

Sarto Reale — сеть магазинов мужской одежды, насчитывает 12 точек продаж в Москве и Санкт-Петербурге. В 2005 году российский предприниматель Михаил Протчев приобрел права на бренд. По данным СПАРК, в 2025 году выручка ООО «Сарто Реале», операционного юрлица ритейлера, сократилась год к году втрое, до 113,7 млн руб., чистая прибыль — почти в четыре раза, до 9,1 млн руб.

Ведущий юрист АБ КИАП Анна Андреева отмечает, что в последнее время компании все чаще самостоятельно подают заявления о банкротстве. По ее мнению, это связано с распространением субсидиарной ответственности: руководители компаний опасаются, что долги компании повесят на них, поэтому инициируют процедуру сами. Кроме того, поясняет госпожа Андреева, в таких случаях не требуется даже наличия судебного акта о взыскании долга, достаточно понимать, что текущие долги погасить невозможно.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс обращает внимание, что Sarto Reale работает в сегменте деловой мужской одежды: «Это не массовый рынок и не премиум в строгом смысле, а скорее middle-up».

По данным Sarto Reale, первая линия костюмов бренда стоит около 100–150 тыс. руб., вторая — 60–80 тыс. руб., третья — до 50 тыс. руб.

По мнению госпожи Лебсак-Клейманс, проблема такого позиционирования в том, что оно требует одновременно высокого качества продукта, сильного сервиса, и при этом дополнительных инвестиций в известность. Для небольшой сети с высокой зависимостью от офлайн-продаж это сложная бизнес-модель, особенно при росте издержек и усилении конкуренции, заключает эксперт.

Но долговая нагрузка Sarto Reale не связана с выбранной нишей: сам сегмент классической мужской одежды сегодня сохраняет устойчивый спрос, считает соосновательница Fashion Buzz Станислава Нажмитдинова. Основные покупатели этой сети — те, кому необходим деловой дресс-код, а это в том числе сотрудники корпораций, представители госсектора. Кроме того, потребители-мужчины традиционно демонстрируют высокий уровень лояльности к брендам, поясняет госпожа Нажмитдинова.

Сейчас финансовые трудности распространены на рынке фешен-ритейла в целом. Например, на грани банкротства оказался российский бренд премиальной женской одежды N.O.M.I. (см. “Ъ” от 18 мая). Одежные ритейлеры вынуждены пересматривать стратегии. Ранее сообщалось о планах Gloria Jeans закрыть в этом году 150 магазинов. O’stin за прошлый год завершил работу 62 объектов и сократил 15% сотрудников. Incity, Just Clothes, Face Code и другие бренды вынужденно ушли с российского рынка.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова