Крушение одежд

Российский премиальный бренд женской одежды N.O.M.I. может уйти с рынка. Заявление о банкротстве его структур намерен подать Сбербанк, часть магазинов производитель уже закрыл. Внутренние проблемы компании наложились на масштабный кризис в фешен-отрасли. Из-за падения спроса на одежду и обувь на 8–10% и роста конкуренции продолжать работу сейчас удается лишь наиболее устойчивым компаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве ООО «Н.О.М.И» и «Торговый дом "Н.О.М.И"», работающих под брендом N.O.M.I. Сообщения об этом были опубликованы 12 мая на портале «Федресурс». В Сбербанке и N.O.M.I. оперативно не ответили “Ъ”.

N.O.M.I.— российский бренд женской одежды, работающий в премиальном сегменте. Марка развивается с 2010 года, ООО «Н.О.М.И» зарегистрировано в 2014 году. Бенефициарами компаний бренда выступают Наталья, Игорь и Алексей Гузиковы, а также Мария Серова, следует из СПАРК. Помимо N.O.M.I. господа Гузиковы развивают производство дизайнерских светильников под брендом «33 идеи». Совокупная выручка ООО «Н.О.М.И» и «Торговый дом "Н.О.М.И"» в 2024 году составила 165,4 млн руб. Данные за 2025 год не приводятся.

Претензии Сбербанка — не единственная проблема N.O.M.I. Магазины бренда в торговых центрах «Авиапарк» в Москве и «Горизонт» в Ростове-на-Дону прекратили работу. Оператор последнего в ноябре прошлого года добился взыскания с компании 2,3 млн руб. задолженности по аренде, следует из материалов суда. «Авиапарк» пока подал два иска, суммарно на 7,3 млн руб. Сайт N.O.M.I. сейчас недоступен, а согласно геосервисам, работу продолжает только один магазин на Волоколамском шоссе.

Фешен-аналитик Ольга Штейнберг говорит, что N.O.M.I. накопил долги не только перед торговыми центрами, но и перед сотрудниками.

Она обращает внимание, что в премиальном сегменте покупатели особенно внимательно относятся к цене и качеству продукции. Продвигать новые марки здесь без грамотной стратегии сложно, отмечает партнер One Story Ольга Сумишевская. В 2022 году, напоминает эксперт, на рынок вышло сразу множество локальных брендов в разных ценовых сегментах. Они столкнулись с высокой конкуренцией друг с другом и зарубежным предложением на маркетплейсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

На это наложилось снижение потребительского спроса. Согласно Fashion Consulting Group (FCG), в 2025 году продажи одежды в натуральном выражении сократились на 8–10% год к году. В денежном рост составил только 6%, до 3,94 трлн руб. (см. “Ъ” от 23 апреля). В 2026 году негативный тренд сохранился. Например, в апреле, согласно «Сбериндексу», номинальные расходы потребителей на одежду, обувь и аксессуары сократились на 10,6% год к году. В FCG падение связывают со стремлением населения сократить расходы.

В этих условиях одежные ритейлеры вынуждены пересматривать стратегии. РБК ранее сообщал о планах Gloria Jeans закрыть в этом году 150 магазинов. O’stin за прошлый год завершил работу 62 объектов и сократил 15% сотрудников. Incity, Just Clothes, Face Code и другие бренды вынуждено ушли с рынка.

Госпожа Штейнберг считает, что на протяжении 2026 года тенденция сохранится. Процесс она называет естественной зачисткой рынка: слабые и перегруженные долгами компании уходят. Продолжать работу удается игрокам с понятной экономикой, контролем запасов и сильной операционной моделью.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова