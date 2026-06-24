Сети выходят строем

Количество заявок на ремонт и обслуживание корпоративной ИТ-инфраструктуры российских компаний за год увеличилось на 120%, в то время как количество заказчиков — лишь на 8%. Аналитики связывают это с критическим износом зарубежного «железа», усложнением ИТ-ландшафта компаний и нехваткой новых комплектующих. Участники рынка ожидают сохранения высокого спроса на сервисную поддержку в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Число обращений российского бизнеса по вопросам ремонта и обслуживания корпоративной сетевой инфраструктуры выросло на 120% по итогам 2025 года, говорится в анализе центра экспертизы по комплексному сервису компании «К2Тех». При этом количество самих заказчиков увеличилось лишь на 8%. Данные основаны на внутренней аналитике сервисных заявок заказчиков. В 2024 году число обращений росло на 9% год к году при росте количества заказчиков на 11%. Одной из причин в компании называют устаревание оборудования ушедших с российского рынка зарубежных вендоров, прежде всего Cisco и Huawei, а также сокращение доли параллельного импорта.

Рост числа заявок на ремонт и обслуживание корпоративного сетевого оборудования продолжается и в этом году.

По данным интегратора Т1, их количество выросло на 19% в феврале к январю и на 10% в марте к предыдущему месяцу. Рост обращений связан с желанием бизнеса минимизировать затраты, в том числе из-за высокой стоимости замены оборудования, и продлить срок его эксплуатации до 10–12 лет, отмечает гендиректор «Т1 Сервионика» Анатолий Савчук.

Значительная часть оборудования в сетях заказчиков уже достигла предела сроков эксплуатации, говорит руководитель направления сервиса телеком-решений и аутсорсинга «К2Тех» Юрий Яновский. Самое частое — выход из строя блоков питания, вентиляторов и линейных карт. Растет и доля российских вендоров, и на стыке с западными решениями возникают дополнительные инциденты. «Дальше риски будут нарастать по экспоненте. Нового оборудования нет, рынок заполнен б/у "железом", которое уже отработало свой ресурс»,— добавляет он.

Российские компании все чаще используют одновременно отечественное, азиатское и западное оборудование, что усложняет интеграцию и поиск причин сбоев, подтверждают в «К2Тех». Проблему усугубляют отсутствие у компаний единых стандартов управления сетью и устаревшая техническая документация, говорят там. Снижение числа обращений или выход на плато возможны не раньше чем через пять лет, прогнозируют в компании.

Инфраструктура в компаниях же становится более распределенной, отмечают в ГК Softline. «Появляются облачные компоненты, растет объем данных, усиливаются требования к кибербезопасности. Даже работающее оборудование может использоваться неэффективно потому, что текущая архитектура не соответствует новым задачам»,— говорит директор департамента реализации инфраструктурных проектов ГК Softline Виталий Попов. Нередко проблема связана с дефицитом экспертизы.

Василий Шпак, замглавы Минпромторга, на конференции «Электронное машиностроение-2026» в июне, ТАСС: «Чем более устойчивый у тебя поставщик, который в состоянии сопровождать работу парка твоих машин, тем выше устойчивость твоего собственного бизнеса».

В компании «Онланта» (входит в ГК «Ланит») сообщили, что в обслуживаемых компанией инфраструктурах «непрогнозируемого роста заявок в 2025 году не наблюдалось». При этом вырос объем работ по замене компонентов из-за хакерских атак, нагружающих инфраструктуру. «Чем больше нагрузка, чем дольше оборудование в продуктивной среде, тем выше риск наступления инцидента. Для конечных пользователей это означает недоступность привычных сервисов, баз данных и т. д.»,— говорит директор направления мультивендорной технической поддержки «Онланты» Антон Вересов.

В 2026 году спрос на обслуживание, ремонт и архитектурную донастройку инфраструктуры останется высоким, считает Виталий Попов: «Когда речь идет иногда и о десятках миллионов рублей, бизнес часто выбирает не обновление, а продление жизни уже существующей техники».

Екатерина Фадеева