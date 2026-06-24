Сечин предложил Путину план для нормализации ситуации с топливом
Как узнал «Ъ», глава «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину предложения по стабилизации внутреннего топливного рынка. В письме, направленном в конце мая, он указал на необходимость пересмотра правил биржевой торговли в условиях повреждения НПЗ. Господин Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку рассмотреть инициативы и доложить.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Игорь Сечин предложил временно приостановить действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизтоплива, а взамен ввести приоритетный доступ к торгам для конечных потребителей, исключив перепродавцов, на долю которых сегодня приходится до 80% закупок.
Также глава «Роснефти» считает необходимым обязать все нефтекомпании направлять на внутреннюю переработку не менее 30% добываемого сырья и изменить порядок расчета нормативов с учетом потребностей АЗС и госзаказчиков. Отдельно предлагается обязать производителей топлива с пониженными характеристиками («Евро-3») реализовывать весь объем через биржу.
В конце мая ситуация на топливном рынке обострилась из-за сокращения предложения, что привело к росту цен на АЗС и дефициту в ряде регионов. Несколько областей, включая Омскую, Иркутскую, Саратовскую и Тюменскую, ввели ограничения на розничную продажу топлива. В Крыму бензин и дизель отпускаются только госслужбам. Господин Новак назвал ситуацию «непростой, но контролируемой», добавив, что рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива. Сейчас экспорт бензина уже запрещен до 31 июля.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Стабилизатор напряжения».
Власти активно обсуждают новые меры для поддержки топливного рынка. В конце 2025 года Александр Новак проводил совещания по этому вопросу, где рассматривались предложения по доработке механизма биржевых торгов, нормативы для нефтекомпаний и улучшение логистики. Минэнерго, ФАС, Центробанку и Петербургской бирже поручалось представить предложения, обеспечивающие приоритет поставок топлива на бирже конечным потребителям.
Ранее, в октябре 2025 года, Новак предлагал разрешить на полгода использование монометиланилина, октаноповышающей присадки, запрещенной с 2016 года, для увеличения производства высокооктанового бензина. Также обсуждались обнуление ввозных таможенных пошлин на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также увеличение импорта белорусского бензина. В целом, Правительство России уже вводило временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.
Проблемы с топливом в регионах, такие как дефицит и рост цен, наблюдались и ранее, например, в Краснодарском крае и Севастополе. Минсельхоз также высказывал опасения по поводу нехватки топлива для аграриев. Ситуация осложняется простоями нефтеперерабатывающих заводов и накопленным отложенным спросом, особенно в преддверии весенне-летнего сезона.