Сечин предложил Путину план для нормализации ситуации с топливом

Как узнал «Ъ», глава «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину предложения по стабилизации внутреннего топливного рынка. В письме, направленном в конце мая, он указал на необходимость пересмотра правил биржевой торговли в условиях повреждения НПЗ. Господин Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку рассмотреть инициативы и доложить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Игорь Сечин предложил временно приостановить действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизтоплива, а взамен ввести приоритетный доступ к торгам для конечных потребителей, исключив перепродавцов, на долю которых сегодня приходится до 80% закупок.

Также глава «Роснефти» считает необходимым обязать все нефтекомпании направлять на внутреннюю переработку не менее 30% добываемого сырья и изменить порядок расчета нормативов с учетом потребностей АЗС и госзаказчиков. Отдельно предлагается обязать производителей топлива с пониженными характеристиками («Евро-3») реализовывать весь объем через биржу.

В конце мая ситуация на топливном рынке обострилась из-за сокращения предложения, что привело к росту цен на АЗС и дефициту в ряде регионов. Несколько областей, включая Омскую, Иркутскую, Саратовскую и Тюменскую, ввели ограничения на розничную продажу топлива. В Крыму бензин и дизель отпускаются только госслужбам. Господин Новак назвал ситуацию «непростой, но контролируемой», добавив, что рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива. Сейчас экспорт бензина уже запрещен до 31 июля.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Стабилизатор напряжения».