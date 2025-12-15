Прокуроры смазывают подшипники от коррупции

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура обратилась в суд с иском об изъятии в доход государства холдинга КИМП, в который входят предприятия из разных регионов, производящие подшипники для нужд вооруженный сил. По данным надзора и ФСБ, акционеры компании и связанные с ними лица приняли меры для необоснованного завышения предприятиями стоимости продукции в несколько раз, что привело к их обогащению и причинению ущерба оборонному комплексу страны.

В Гагаринский суд Москвы поступил гражданский иск, поданный по инициативе генпрокурора России Александра Гуцана. Ответчиками в нем названы 15 физических лиц и одно юридическое, в качестве третьих лиц привлечены 14 коммерческих организаций.

Как говорится в иске, в ходе надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства было установлено, что на территории Московской, Ростовской и Тверской областей действует группа компаний (холдинг) КИМП, в которую входят три завода — ООО «10-ГПЗ», ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь», которые поставляют подшипниковую продукцию для нужд вооруженных сил России, а также крупнейших оборонных предприятий. Конечными бенефициарами ГК КИМП являются, по данным Генпрокуратуры, российские граждане Дмитрий Гордица и Алексей Кулешов, которые «не позднее 2005 года объединили усилия по использованию имеющихся у них организационных, административных, финансовых и властных ресурсов для завладения бюджетными средствами, направляемыми на модернизацию и оснащение военно-промышленного комплекса».

С этой целью, считает надзор, Алексей Кулешов использовал свои должностные полномочия, когда в 2005–2007 годах работал в Минэкономразвития России, в 2007–2015 годах — в департаменте промышленности и инфраструктуры правительства РФ, а затем до 2023 года — в Росстандарте, курируя оборонный заказ. В свою очередь Дмитрий Гордица, говорится в иске, предоставил собственные компании — ГК «Элма» и ГК «Прамо» — для оформления на них договоров поставки подшипниковой продукции, получения из бюджета денежных средств и их последующей легализации.

В частности, установил надзор, господин Кулешов, будучи замруководителя Росстандарта, организовал создание на базе этой организации технического комитета по разработке стандартов производства подшипников. В его состав вошли, по данным прокуратуры, предприятия ответчика ООО «ГПЗ-2 Тверь», ОАО «ОК-Лоза», ОАО «Десятый подшипниковый завод», ООО «ЕНТЦ Подшипник», которые таким образом получили доступ к разработке и установлению стандартов работы для всей отрасли. Ответственным секретарем новой структуры чиновник, отмечается в иске, назначил своего двоюродного брата Романа Волкова. После ухода с госслужбы Алексей Кулешов сам занял пост председателя технического комитета и возглавил Союз производителей подшипников. Вместе с Дмитрием Гордицей, установил надзор, они обеспечили включение ООО «10-ГПЗ», ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь» в документацию оборонных предприятий в качестве единственных поставщиков отдельных видов продукции, а аналоги других производителей сняли с гарантийного обслуживания, что автоматически исключало их из числа исполнителей оборонного заказа. Таким образом ответчики, говорится в иске, вынудили предприятия военно-промышленного комплекса приобретать исключительно выпускаемую своим холдингом продукцию.

В итоге их компаниями, подчеркивает Генпрокуратура, в период с 2020 по 2025 год заключено более 300 контрактов на сумму свыше 150 млрд руб. с крупнейшими оборонными заводами страны — АО «НПК “Уралвагонзавод имени Ф. Э. Дзержинского”», АО «Курганский машиностроительный завод», АО «Брянский автомобильный завод», АО «81 Бронетанковый ремонтный завод», АО «163 Бронетанковый ремонтный завод», АО «560 Бронетанковый ремонтный завод», АО «Смоленский авиационный завод» и другими.

После незаконного установления монополии, согласно заключению специалиста, ответчики Кулешов и Гордица, отмечено в иске, до 8 раз увеличили количество нормо-часов для производства продукции в отсутствие для этого технических и экономических оснований, что привело к искусственному удорожанию товара в 5–10 раз.

Например, сообщает надзор, с ноября 2020 года по указанию ответчиков Кулешова и Гордицы на ОАО «ОК-Лоза» увеличили в 4 раза трудозатраты на производство подшипников, что привело к завышению цен на 526,3–591,5%, аналогично с весны 2020 года возросла стоимость продукции, выпускаемой ООО «ГПЗ-10».

Отдельным способом увеличения цены изделий стало создание ложной видимости наличия у производителей затрат по аренде помещений, мощностей и технической документации, привлечению дополнительного штата, обслуживанию и настройке оборудования, говорится в иске. При этом в качестве арендодателей и поставщиков услуг выступали мать Алексея Кулешова Людмила, а также подконтрольные ответчикам компании из состава ГК КИМП и ГК «Элма», на счета которых поступали многомиллиардные суммы по таким договорам. Вместе с тем в ходе надзора установлено, что эти сделки носили фиктивный характер, отмечает надзор. А для легализации своих противоправных действий ответчики привлекли начальника одного из военных представительств Минобороны, который за вознаграждение обеспечивал согласование необоснованных цен. Таким образом, незаконное обогащение ответчиков «стало возможным благодаря использованию ими коррупционных связей, а также служебному положению Кулешова, который совмещал собственный бизнес с властными полномочиями в той же сфере, устанавливая выгодные ему правила поведения для субъектов отрасли и создавая преференции своим компаниям». Произвольное и необоснованное завышение стоимости оборонных контрактов привело к росту лимитов бюджетных средств на цели обеспечения безопасности, отмечает Генпрокуратура.

«В условиях вооруженного конфликта с Украиной и коллективным Западом они посвятили себя наживе, предав жизненные интересы общества и своего государства»,— подчеркивает в иске надзор.

По данным Росфинмониторинга, отмечается в иске, Алексей Кулешов и Дмитрий Гордица легализовывали средства через принадлежащие им группы компаний КИМП, «Элма» и «Прамо», в том числе путем наращивания активов указанных холдингов, приобретения новых юридических лиц и коммерческой недвижимости. В частности, в период с 2020 по 2025 год актив группы компаний «Элма» увеличился за счет создания и приобретения 7 компаний, занимающихся арендой и управлением недвижимостью, совокупный размер капитализации холдинга возрос на 9,2 млрд руб. В 2022 году холдингом «Прамо» приобретено ООО «Компания СИМ-Авто» (осуществляет деятельность по торговле транспортными средствами), стоимость активов которого превышает 43 млрд руб., говорится в иске.

Также органом финансовой разведки задокументировано перечисление через ГК «Прамо» более 520 млн руб. за рубеж, отметил надзор.

В итоге Генпрокуратура потребовала обращения в доход РФ акций АО КИМП и других активов ответчиков, включая ценные бумаги и доли связанных с ними компаний, недвижимость и транспортные средства. В качестве обеспечительной меры на имущество и средства ответчиков надзорное ведомство предлагает до решения суда наложить арест.

Мария Локотецкая, Александр Александров