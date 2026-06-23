Орбита быстрого реагирования

Космические силы США провели демонстрацию возможностей программы Tactically Responsive Space (TacRS), в ходе которой впервые отработали запуск военного спутника менее чем через сутки после получения приказа. Аппарат Victus Haze компании Rocket Lab был выведен на орбиту через 16 часов 42 минуты после команды на старт и должен выполнить серию маневров сближения с другим объектом. Запуск состоялся в рамках перехода США к модели быстрого развертывания спутников с привлечением частных подрядчиков. Между тем Россия и Китай развивают преимущественно инспекционные и долгосрочные орбитальные системы сопровождения объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пуск аппарата Victus Haze компании Rocket Lab

Фото: RORY GANNAWAY / Space Systems Command Пуск аппарата Victus Haze компании Rocket Lab

Фото: RORY GANNAWAY / Space Systems Command

19 июня компания Rocket Lab запустила ракету Electron с космодрома Махия в Новой Зеландии, выведя на солнечно-синхронную орбиту аппарат Victus Haze Puma. Запуск был выполнен в интересах космических сил США в рамках четвертой демонстрации программы TacRS.

По данным командования космических систем США, старт ракеты был произведен через 16 часов 42 минуты после получения официального приказа (Notice-to-Launch), что стало новым рекордом программы. Предыдущий был зафиксирован в ходе миссии Victus Nox в 2023 году, когда компания Firefly Aerospace выполнила запуск через 27 часов после получения команды.

После выхода на орбиту аппарат прошел проверку систем и был введен в эксплуатацию через 37 часов 36 минут при нормативе 72 часа. Далее ему предстоит проведение операций сближения и взаимодействия с американским аппаратом Jackal-004 компании True Anomaly, находящимся на орбите с мая.

В заявлении Командования космических систем США говорится, что оба аппарата будут отрабатывать задачи наблюдения, идентификации и оценки объектов на орбите. И. о. руководителя программ Space Combat Power полковник Брайон Макклейн заявил, что миссия предназначена для демонстрации способности реагировать на «безответственное поведение на орбите» в условиях, приближенных к оперативным.

В отличие от Victus Nox, где основное внимание уделялось скорости подготовки и запуска, нынешняя демонстрация включает также отработку маневрирования и сближения с другим космическим аппаратом.

Программа TacRS разрабатывается Космическими силами США как механизм быстрого восполнения спутниковых группировок. Американские военные ранее отмечали, что в кризисных сценариях может потребоваться оперативная замена выведенных из строя аппаратов, развертывание дополнительных сенсоров или инспекция объектов на орбите в течение нескольких суток вместо месяцев или лет.

Другой особенностью миссии стало участие частных компаний. Rocket Lab выступила генеральным подрядчиком по контракту на $32 млн, обеспечив разработку аппарата, запуск и орбитальные операции. Компания True Anomaly получила контракт около $30 млн на предоставление второго аппарата миссии.

Основатель Rocket Lab Питер Бек отметил, что проект демонстрирует возможность выполнения военных задач в полном цикле силами коммерческого сектора. В Космических силах США также заявляют, что использование частных подрядчиков снижает стоимость и сокращает сроки развертывания спутниковых систем.

В целом в мировой космической практике, по оценкам аналитиков Secure World Foundation в ежегодных обзорах Global Counterspace Capabilities, формируются два параллельных подхода.

Первый предполагает длительное размещение на орбите инспекционных аппаратов, способных сопровождать цели и выполнять маневры сближения.

Второй — создание возможности быстрого вывода специализированных спутников для реагирования на возникающие угрозы.

Оба подхода рассматриваются как технологии двойного назначения, применимые как в гражданской, так и в военной сфере.

Россия более десяти лет развивает технологии сближения и инспекции космических аппаратов. Наиболее известны аппараты серии «Космос» в рамках проекта «Нивелир» и геостационарные спутники серии «Луч»: западные наблюдатели относят их к классу спутников-инспекторов. В открытых сообщениях упоминались случаи, когда российские аппараты выполняли длительное сопровождение иностранных спутников. Например, в 2025 году исследователь космических программ Барт Хендрикс со ссылкой на данные слежения сообщал о маневрах аппарата «Космос-2558» вблизи американского спутника USA 326.

Российские аппараты, как правило, находятся на орбите длительное время и могут сопровождать цели в течение многих месяцев и даже лет. В США похожие задачи на геостационарной орбите выполняют спутники GSSAP, осуществляющие постоянное наблюдение за космической обстановкой.

Китай также развивает технологии сближения и обслуживания спутников. По данным тех же обзоров, аппараты серии Shijian неоднократно выполняли орбитальные маневры вблизи других объектов, а развитие мобильных пусковых систем рассматривается властями КНР как фактор, повышающий возможности оперативного развертывания космических аппаратов.

Дмитрий Сотак