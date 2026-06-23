Майк Бэбкок назначен главным тренером клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерс»
Майк Бэбкок занял пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс». Срок соглашения с 63-летним специалистом не называется.
На этом посту Майк Бэбкок сменил Криса Кноблауха. Под руководством последнего «Эдмонтон» дважды выходил в финал Кубка Стэнли (2024, 2025), где оба раза уступил «Флорида Пантерс». В этом году «Ойлерс» в первом раунде play-off проиграл «Анахайм Дакс».
Последним местом работы Майка Бэбкока был «Колумбус Блю Джекетс». Он возглавил команду в июле 2023 года, однако в сентябре покинул должность. Сообщалось, что руководство клуба начало расследование в отношении специалиста: тренер якобы просил хоккеистов показать фотографии с их телефонов, чтобы лучше узнать игроков вне льда. В июне 2026 года НХЛ завершила расследование. В лиге заявили, что «в настоящее время нет оснований для ограничения трудоустройства Бэбкока».
Майк Бэбкок — единственный в истории хоккея тренер-член «Тройного золотого клуба». В 2008 году он привел «Детройт Ред Уингс» к Кубку Стэнли. Сборная Канады под его руководством выиграла чемпионат мира (2004) и дважды завоевала золото Олимпийских игр (2010, 2014).
Возвращение Майкла Бэбкока в НХЛ спустя четыре года вызывает повышенное внимание, потому что его предыдущее отсутствие в лиге, начиная с 2019 года, было связано с "не укладывающимся в современные стандарты поведением", когда он работал в "Торонто Мейпл Лифс" и в университетском хоккее. В 2023 году, будучи главным тренером «Колумбус Блю Джекетс», он был уволен ещё до старта сезона после скандала, спровоцировавшего расследование профсоюза игроков НХЛ. Тогда Бэбкок просил хоккеистов показать личные фотографии с мобильных телефонов, чтобы "лучше узнать игроков вне льда", что было воспринято как вторжение в частную жизнь и "недопустимые методы работы с хоккеистами".
При этом, несмотря на предыдущие скандалы, Майкл Бэбкок считается одним из самых успешных канадских хоккейных тренеров. Под его руководством «Детройт Ред Уингс» завоевали Кубок Стэнли в 2008 году, а сборная Канады дважды выиграла золотые медали Олимпийских игр (в 2010 и 2014 годах). Включение Бэбкока в тренерский состав «Эдмонтон Ойлерс», одного из самых дорогих клубов НХЛ ($3,2 млрд по оценке Forbes на 2025 год), демонстрирует, что его профессиональные качества по-прежнему ценятся в лиге, несмотря на репутационные риски. В июне 2026 года НХЛ завершила расследование, заявив, что "нет оснований для ограничения трудоустройства Бэбкока".