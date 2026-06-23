Майк Бэбкок назначен главным тренером клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерс»

Майк Бэбкок занял пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс». Срок соглашения с 63-летним специалистом не называется.

На этом посту Майк Бэбкок сменил Криса Кноблауха. Под руководством последнего «Эдмонтон» дважды выходил в финал Кубка Стэнли (2024, 2025), где оба раза уступил «Флорида Пантерс». В этом году «Ойлерс» в первом раунде play-off проиграл «Анахайм Дакс».

Последним местом работы Майка Бэбкока был «Колумбус Блю Джекетс». Он возглавил команду в июле 2023 года, однако в сентябре покинул должность. Сообщалось, что руководство клуба начало расследование в отношении специалиста: тренер якобы просил хоккеистов показать фотографии с их телефонов, чтобы лучше узнать игроков вне льда. В июне 2026 года НХЛ завершила расследование. В лиге заявили, что «в настоящее время нет оснований для ограничения трудоустройства Бэбкока».

Майк Бэбкок — единственный в истории хоккея тренер-член «Тройного золотого клуба». В 2008 году он привел «Детройт Ред Уингс» к Кубку Стэнли. Сборная Канады под его руководством выиграла чемпионат мира (2004) и дважды завоевала золото Олимпийских игр (2010, 2014).

Таисия Орлова