США ввели санкции в отношении президента Кубы

Администрация президента США ввели санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, его жены и еще трех человек. Как сообщает AP News, в чписок также внесен Алехандро Кастро Эспин — единственный сын бывшего президента Кубы Рауля Кастро, работавший ранее советником Комиссии по обороне и национальной безопасности Кубы.

Введенные с 4 июня санкции запрещают въезд на территорию Соединенных Штатов, замораживают имущество и банковские счета физических лиц в США. Они также распространяются на неамериканские организации, которые могут вести с ними бизнес. Помимо отдельных лиц, санкции направлены против министерства обороны Кубы, Института дружбы с народами, туристической организации «Амистур Куба» и комитетов защиты революции.

Дональд Трамп, комментируя введенные санкции, отметил: «мы просто хотим, чтобы это была страна, которой хорошо управляют». «Страна голодает, у нее нет энергии, нет нефти, нет денег, у нее нет ничего. А есть прекрасный участок земли. Там можно было бы построить прекрасные курорты»,— заявил он на брифинге в Овальном кабинете. Он также добавил, что «займется Кубой» после завершения военных операций в Иране.

Диас-Канель обвинил президента США Дональда Трампа в «новых угрожающих заявлениях в адрес Кубы» и заявил, что новые санкции направлены на усиление блокады и эскалацию конфликта между Кубой и Соединенными Штатами. «Эта политическая слепота усугубляет принудительные меры, применяемые в последние недели против нашей страны и направленные на причинение вреда кубинскому народу»,— добавил он в публикации в соцсети X.