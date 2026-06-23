Госдума в первом чтении одобрила заморозку порога выручки для уплаты НДС

Госдума в первом чтении приняла законопроект о сохранении на уровне 20 млн руб. порога доходов, при превышении которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стали первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев и группа депутатов от «Единой России». В пояснительной записке отмечается, что проект разработан в соответствии с поручением президента и запросами бизнеса. Российский президент Владимир Путин на ПМЭФ призывал «отложить дальнейшее снижение порога выручки».

Законопроект предлагает внести изменения в статью 145 Налогового кодекса. Порог для перехода на НДС планируют сохранить на плановый бюджетный цикл — на 2027-2029 годы. В записке отмечается, мера поможет сохранить уровень занятости, сформировать более предсказуемую деловую среду и поддержать субъекты малого бизнеса. Инициатива приведет к недополученным доходам федерального бюджета: в 2027 году — 51,1 млрд руб.; в 2028 году — 100 млрд руб.; в 2029 году — 100 млрд руб.

В 2025 году порог годовой выручки, ниже которого МСП не обязаны уплачивать НДС, был на уровне 60 млн руб. После этого власти обсуждали его снижение сразу до 10 млн руб. 1 января 2026 года было принято решение понижать планку поэтапно: с 2026 года — до 20 млн руб., с 2027-го — до 15 млн руб., с 2028-го — до 10 млн руб.