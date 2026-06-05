Путин предложил отложить снижение порога выручки для уплаты НДС

Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать на текущем уровне, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Сейчас порог составляет 20 млн руб.

«Считаю, что можно отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки», — сказал Владимир Путин.

Согласно налоговым изменениям, предполагалось снижение порога выручки для уплаты НДС для малого бизнеса: в 2025 году — 60 млн руб.; в 2026 году — 20 млн руб.; в 2027 году — 15 млн руб.; в 2028 году — 10 млн руб.