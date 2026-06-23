По требованию Генпрокуратуры арестованы активы Европейской подшипниковой корпорации

ФССП России по требованию Генеральной прокуратуры РФ арестовала активы крупнейшего производителя подшипников в России — «Европейской подшипниковой корпорации» (ЕПК). Как следует из «СПАРК-Интерфакс», речь идет об ООО «ЕПК — Новые технологии», ОАО «ЕПК Волжский», ОАО «ЕПК Самара», ООО «ЕПК Кузница», АО «ЕПК Саратов» и ООО «Торговый дом ЕПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обеспечительные меры были приняты 15 июня. По данным «Ъ-Волга», в Самаре на ОАО «ЕПК Самара» (бывший Завод авиационных подшипников, ЗАП) и ООО «ЕПК Кузница» сегодня происходила выемка документов сотрудниками Генпрокуратуры. В пресс-службе ЕПК не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию. Весной 2023 года стало известно, что Александр Москаленко, ранее владевший активом, продал его ЗПИФ «Фонд промышленных инноваций». В периметр сделки вошли ключевые российские активы ЕПК, продавец сохранил за собой завод в казахстанском Степногорске и долю в «ЕПК-Бренко», выпускающем кассетные подшипники. Господин Москаленко является деловым партнером предыдущего бенефициара ЕПК Олега Савченко, сложившего с себя полномочия депутата Госдумы РФ 22 мая 2025 года.

Ранее в Самаре по требованию надзорных органов были арестованы активы ООО «СПЗ-4», в отношении трех бенефициаров которого — Дениса Котова, Виталия Злобина и Юрия Журбы — расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, все трое подозреваются в совершении преступлений в рамках ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) и ст. 199.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой). Как ранее сообщал «Ъ», подельники организовали преступную схему, в рамках которой отгружали на нужды российской оборонки дешевый китайский контрафакт под видом «высококачественных подшипников собственного производства». При этом ни технологических возможностей производить подшипники (ежегодные объемы отгрузки — до 900 тыс. подшипников), ни рабочих кадров (на заводе числится 41 человек) у СПЗ-4 не имелось.

Официально в прокуратуре Самарской области ситуацию вокруг местных предприятий ЕПК не комментируют, однако собеседник «Ъ» в надзорном ведомстве поясняет, что счета могут быть арестованы в связи с возможным изъятием этих активов в пользу государства из-за вероятных грубых нарушений на данных предприятиях.

Евгений Чернов