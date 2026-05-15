Подшипники потеряли бенефициаров

В Самаре арестовали бенефициаров ООО СПЗ-4 Дениса Котова, Виталия Злобина и Юрия Журбу, обвиняемых региональным СУ СКР в мошенничестве в сфере гособоронзаказа. По версии следствия, завод вместо подшипников собственного производства поставлял не предусмотренные контрактом китайские. Качество последних вызывало вопросы. Похожие дела уже рассматриваются судами в Ростове-на-Дону.

Генеральный директор предприятия по производству подшипников Денис Котов, коммерческий директор Юрий Журба и директор по развитию Виталий Злобин были задержаны 13 мая. Все трое в равных долях владеют ООО «ПодшипникЭксперт», которое является 100-процентным собственником СПЗ-4. Также они входят в состав совета директоров обеих компаний. В квартирах фигурантов и на СПЗ-4, расположенном в Советском районе Самары, были проведены обыски и выемки документов. Владельцам и руководителям СПЗ-4 предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Кроме того, они могут стать фигурантами уже возбужденного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК) и нарушении условий госконтракта по государственному оборонному заказу (ст. 201.2 УК).

14 мая Самарский райсуд принял решение об аресте всех троих руководителей СПЗ-4 на два месяца. Кроме того, в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных при поддержке Росгвардии, у фигурантов были изъяты крупные суммы наличных денег, а также коллекции дорогостоящих швейцарских часов. Как сказано в материалах дела, самарское предприятие закупало через фирмы-посредники готовые подшипники, произведенные в странах Юго-Восточной Азии, присваивало им ГОСТ 520, наносило свою маркировку и торговый знак, упаковывало в фирменную упаковку и под видом продукции собственного производства поставляло их в рамках гособоронзаказа на нужды оборонных предприятий РФ. При этом оперативники установили, что зачастую подшипники поступали на самарский завод даже во внешне некондиционном состоянии (коррозия, превышение допустимых отклонений по размерам, несоответствие параметрам твердости металла и т. д.). Сотрудники СПЗ-4 по указанию их бенефициаров убирали следы ржавчины и другие видимые дефекты, затем продукция отправлялась заказчику.

На данный момент потерпевший стороной по этому делу является ПАО «Пролетарский завод» (входит в ОСК). ПАО участвовало в программе модернизации тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) «Адмирал Кузнецов».

Контракт между Пролетарским заводом в рамках гособоронзаказа и СПЗ-4 был заключен в 2023 году, а срок его исполнения закончился в ноябре 2024 года. Сейчас крейсер законсервирован, но на момент заключения контракта между самарским и санкт-петербургским предприятиями еще не было принято решение о заморозке проекта по модернизации ТАКР. Согласно условиям соглашения, на сумму более 60 млн руб. самарское предприятие обязалось поставить в Санкт-Петербург несколько сот подшипников сверхгабаритного класса. При этом в договоре отдельно оговаривалось, что продукция должна быть российского производства и сделана из отечественных материалов. Эти же требования к подшипникам содержит и нормативно-правовая база в сфере гособоронзаказа.

По версии следствия, господа Котов, Злобин и Журба, зная, что подконтрольное им предприятие не в состоянии произвести эти подшипники, через посредников закупили их за границей, выдав за свои. Как рассказали “Ъ” собеседники на самом СПЗ-4, этот подшипник предназначался для установки на аэрофинишер (устройство для торможения самолетов при их посадке на палубу авианосца)

Согласно материалам дела, Пролетарский завод оценивает ущерб от незаконной деятельности арестованных руководителей СПЗ-4 в 306 млн руб. Кроме того, с осени 2024 года по весну 2025 года УФНС по Самарской области проводило на предприятии выездную налоговую проверку. Фискальные органы выявили на заводе незаконные схемы по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Этот материал уже передан из областной налоговой в правоохранительные органы.

«Сейчас сумма налоговых недоимок со стороны СПЗ-4 превышает 30 млн руб., но она может значительно увеличиться, так как мы проверяли деятельность завода в 2022–2023 годы, а за два последних года схема работы этого предприятия не изменилась, возрос лишь масштаб»,— сказали “Ъ” в УФНС.

По версии следствия, сумма ущерба от деятельности фигурантов может возрасти в разы, поскольку в рамках гособоронзаказа СПЗ-4 поставлял продукцию на многие предприятия ВПК. Согласно официальной отчетности СПЗ-4, с 2022 по 2025 год завод отгрузил своим потребителям продукции на сумму свыше 1,2 млрд руб. (еще почти на 300 млн только в этом году). На нужды гособоронзаказа могло уйти до 70% этого объема. По данным предприятия, ежегодно, начиная с 2022 года, СПЗ-4 продавал 800–900 тыс. подшипников всех типов. При этом на заводе работают всего 43 человека. Для сравнения: на входящем в группу ЕПК самарском заводе приборных подшипников ежегодно производится до 2,5 млн штук, а численность персонала составляет 1,2 тыс. человек.

В суде фигуранты дела вину не признали, а их адвокаты настаивали на смягчении меры пресечения, ссылаясь на наличие у подозреваемых детей. Очевидно, что решение суда они обжалуют.

В Ростове-на-Дону в это же время продолжаются судебные процессы в отношении семи фигурантов дела о хищениях на местном подшипниковом заводе 10-ГПЗ. По версии следствия, в 2020–2024 годах ООО 10-ГПЗ заключило договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа, и обвиняемые — владельцы и руководители завода — завышали стоимость продукции, что причинило государству и 16 предприятиям ущерб в особо крупном размере.

На скамье подсудимых Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда находятся владельцы предприятия Людмила Кулешова, ее сын, бывший замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, его двоюродный брат Роман Волков, а также бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин.

Генерального директора ООО 10-ГПЗ Александра Дьяченко, а также его заместителей Николая Борисова и Феликса Захарцова судят в Советском районном суде Ростова-на-Дону в особом порядке, так как они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, признав свою вину. По делу Феликса Захарцова завершились прения, прокурор попросил назначить ему четыре года десять месяцев колонии общего режима.

Всех, кроме Андрея Сухомлина, обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Последнему вменяют в вину служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и взяточничество (ст. 290 УК РФ). Следователи считают, что господин Сухомлин получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.

