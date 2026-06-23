Глава «Северсталь Стальные решения» оценил угрозу для заводов в РФ из-за китайских поставок

Китайские производители стальных конструкций активно участвуют в крупных инвестиционных и инфраструктурных проектах в России, рассказал «Ъ» глава «Северсталь (MOEX: CHMF) Стальные решения» Дмитрий Манаков. По его оценкам, цены китайских поставщиков — на 20–40% ниже российских. Это создает серьезное давление на маржинальность российских заводов, считает господин Манаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Манаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Дмитрий Манаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Чтобы удержать заказчика, наши предприятия вынуждены либо снижать цену (жертвуя прибылью), либо уходить в ниши, где китайцам сложнее конкурировать: индивидуальное проектирование, сложные климатические условия, сжатые сроки с шеф-монтажом»,— сказал господин Манаков.

Китай имеет преимущество в виде дешевой энергии, субсидируемого экспорта стали, масштаба производства и отлаженной морской логистики, отметил Дмитрий Манаков. «Российские заводы могут конкурировать там, где востребованы холодостойкие, сейсмостойкие или уникальные проектные решения. Но в массовом сегменте — каркасы зданий, типовые мостовые пролеты — мы проигрываем по цене и срокам»,— добавил господин Манаков.

Подробнее читайте в блиц-интервью Дмитрия Манакова «Ъ».