Глава «Северсталь Стальные решения» оценил угрозу для заводов в РФ из-за китайских поставок
Китайские производители стальных конструкций активно участвуют в крупных инвестиционных и инфраструктурных проектах в России, рассказал «Ъ» глава «Северсталь (MOEX: CHMF) Стальные решения» Дмитрий Манаков. По его оценкам, цены китайских поставщиков — на 20–40% ниже российских. Это создает серьезное давление на маржинальность российских заводов, считает господин Манаков.
Дмитрий Манаков
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Чтобы удержать заказчика, наши предприятия вынуждены либо снижать цену (жертвуя прибылью), либо уходить в ниши, где китайцам сложнее конкурировать: индивидуальное проектирование, сложные климатические условия, сжатые сроки с шеф-монтажом»,— сказал господин Манаков.
Китай имеет преимущество в виде дешевой энергии, субсидируемого экспорта стали, масштаба производства и отлаженной морской логистики, отметил Дмитрий Манаков. «Российские заводы могут конкурировать там, где востребованы холодостойкие, сейсмостойкие или уникальные проектные решения. Но в массовом сегменте — каркасы зданий, типовые мостовые пролеты — мы проигрываем по цене и срокам»,— добавил господин Манаков.
Подробнее читайте в блиц-интервью Дмитрия Манакова «Ъ».
Проблемы для российских производителей стальных конструкций, вызванные поставками из Китая, являются частью более широкой тенденции, поскольку китайский экспорт стали оказывает давление на мировые рынки. Китай, являясь крупнейшим производителем и потребителем стали, в последние 12-18 месяцев значительно нарастил экспорт, что привело к снижению цен и усилению конкуренции, в том числе из-за кризиса в своём строительном секторе. Российская металлургия, испытывая снижение внутреннего спроса и высокие процентные ставки, вынуждена конкурировать с дешевой китайской продукцией. В 2025 году производство стали в России замедлилось, а металлургические компании, такие как "Северсталь", зафиксировали падение выручки и EBITDA.
Китайские производители часто получают государственную поддержку, которая позволяет им предлагать низкие цены на экспорт. Это создает для российских заводов металлоконструкций ситуацию, когда им приходится либо снижать цены и жертвовать прибылью, либо искать нишевые рынки с более сложными требованиями, такими как индивидуальное проектирование или сложные климатические условия. При этом уже есть примеры крупных проектов в России, полностью реализованных на импортной китайской продукции. Отсутствие ответных мер может привести к дальнейшему росту объемов китайских металлоконструкций на российском рынке.