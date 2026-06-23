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Глава «Северсталь Стальные решения» оценил угрозу для заводов в РФ из-за китайских поставок

Китайские производители стальных конструкций активно участвуют в крупных инвестиционных и инфраструктурных проектах в России, рассказал «Ъ» глава «Северсталь (MOEX: CHMF) Стальные решения» Дмитрий Манаков. По его оценкам, цены китайских поставщиков — на 20–40% ниже российских. Это создает серьезное давление на маржинальность российских заводов, считает господин Манаков.

Дмитрий Манаков

Дмитрий Манаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Дмитрий Манаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Чтобы удержать заказчика, наши предприятия вынуждены либо снижать цену (жертвуя прибылью), либо уходить в ниши, где китайцам сложнее конкурировать: индивидуальное проектирование, сложные климатические условия, сжатые сроки с шеф-монтажом»,— сказал господин Манаков.

Китай имеет преимущество в виде дешевой энергии, субсидируемого экспорта стали, масштаба производства и отлаженной морской логистики, отметил Дмитрий Манаков. «Российские заводы могут конкурировать там, где востребованы холодостойкие, сейсмостойкие или уникальные проектные решения. Но в массовом сегменте — каркасы зданий, типовые мостовые пролеты — мы проигрываем по цене и срокам»,— добавил господин Манаков.

Подробнее читайте в блиц-интервью Дмитрия Манакова «Ъ».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Проблемы для российских производителей стальных конструкций, вызванные поставками из Китая, являются частью более широкой тенденции, поскольку китайский экспорт стали оказывает давление на мировые рынки. Китай, являясь крупнейшим производителем и потребителем стали, в последние 12-18 месяцев значительно нарастил экспорт, что привело к снижению цен и усилению конкуренции, в том числе из-за кризиса в своём строительном секторе. Российская металлургия, испытывая снижение внутреннего спроса и высокие процентные ставки, вынуждена конкурировать с дешевой китайской продукцией. В 2025 году производство стали в России замедлилось, а металлургические компании, такие как "Северсталь", зафиксировали падение выручки и EBITDA.

Китайские производители часто получают государственную поддержку, которая позволяет им предлагать низкие цены на экспорт. Это создает для российских заводов металлоконструкций ситуацию, когда им приходится либо снижать цены и жертвовать прибылью, либо искать нишевые рынки с более сложными требованиями, такими как индивидуальное проектирование или сложные климатические условия. При этом уже есть примеры крупных проектов в России, полностью реализованных на импортной китайской продукции. Отсутствие ответных мер может привести к дальнейшему росту объемов китайских металлоконструкций на российском рынке.

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