Бортников заявил о круглосуточной работе по предотвращению атак Украины
В России ведется круглосуточная работа по предотвращению террористических актов со стороны Украины, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
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«Работа ведется постоянно, в круглосуточном режиме. Мы не пропустим, конечно же, и будем делать все зависящее от нас, чтобы предотвратить, не допустить, конечно же, наказать»,— сказал господин Бортников в интервью ИС «Вести». Президента Украины Владимира Зеленского он назвал террористом.
Сегодня Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Президент заявил, что ВСУ бьют по гражданским объектам в России, чтобы создать проблемы с энергоресурсами. Причина этого, пояснил Владимир Путин, в тяжелом положении Украины на фронте. Он поручил правительству и Министерству обороны «свести к нулю» последствия таких атак.
Заявления директора ФСБ Александра Бортникова о круглосуточной работе по предотвращению атак Украины и усилении мер безопасности следуют за рядом событий, которые Россия расценивает как террористические акты. В частности, на Крымский мост неоднократно совершались атаки беспилотными надводными аппаратами, одна из которых в июле 2023 года была квалифицирована Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) и СКР как теракт. В ответ на эти события система защиты Крымского моста была полностью пересмотрена, и были приняты комплексные меры для предотвращения новых атак, включая использование пассивных средств защиты и регулярные тренировки.
ФСБ регулярно сообщает о предотвращении терактов, которые, по версии ведомства, планируются украинскими спецслужбами. Эти попытки включают подготовку поджогов на железных дорогах, атаки с использованием FPV-дронов на военные аэродромы, а также теракты на объектах энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса России. В одном из случаев задержанных обвинили в подготовке теракта против военнослужащего добровольческого батальона Минобороны. По данным НАК, с начала 2024 года в России было предотвращено 190 терактов.