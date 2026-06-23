Бортников заявил о круглосуточной работе по предотвращению атак Украины

В России ведется круглосуточная работа по предотвращению террористических актов со стороны Украины, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Работа ведется постоянно, в круглосуточном режиме. Мы не пропустим, конечно же, и будем делать все зависящее от нас, чтобы предотвратить, не допустить, конечно же, наказать»,— сказал господин Бортников в интервью ИС «Вести». Президента Украины Владимира Зеленского он назвал террористом.

Сегодня Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Президент заявил, что ВСУ бьют по гражданским объектам в России, чтобы создать проблемы с энергоресурсами. Причина этого, пояснил Владимир Путин, в тяжелом положении Украины на фронте. Он поручил правительству и Министерству обороны «свести к нулю» последствия таких атак.