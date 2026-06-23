Глава «Северсталь Стальные решения» предрек слияние заводов металлоконструкций в РФ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Прогнозируемая консолидация рынка заводов металлоконструкций происходит на фоне общего снижения спроса в строительной отрасли из-за высокой ключевой ставки, что приводит к заморозке многих коммерческих проектов, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Восстановление объемов потребления стали строительством ожидается не ранее 2027 года при условии снижения ключевой ставки до 8-9%. Рынок металлоконструкций смещается в сторону промышленных и инфраструктурных объектов, а также модульного строительства.

Дополнительным фактором давления на российские заводы металлоконструкций и металлургию является растущий импорт готовых металлоконструкций из Китая, который поддерживается государственными программами компенсации прибыли для китайских производителей при экспорте. Это ставит российских производителей на грань рентабельности. На рынках металлургической продукции происходят "большие изменения", а металлургические компании адаптировались к работе в условиях санкций, но сталкиваются с неблагоприятной рыночной конъюнктурой и государственным регулированием. Уральские металлургические предприятия всё чаще идут по пути укрупнения и кооперации, создавая экосистемы, включающие несколько предприятий и научные центры, что способствует ускорению инновационных процессов и повышению эффективности отрасли. Кроме того, наблюдается тенденция к сокращению объемов производства в металлургии и машиностроении на Урале.