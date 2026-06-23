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Фальков назвал крайний срок для перехода вузов на новую модель образования

До 2030 года российские вузы должны перейти на новую модель образования. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил президенту России Владимиру Путину.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«При этом переходе (на новую модель высшего образования.— “Ъ”) главное, чтобы были соблюдены интересы абитуриентов и чтобы все плавно перетекало. Чтобы это было понятно и работодателям, это было понятно и тем, кто поступает»,— сказал господин Фальков на видеоконференции с членами правительства (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что по отдельным группам специальностей переход на новую модель начнется в 2027 году.

Работа над проектом по реформе высшего образования началась в 2023 году. Вместо «болонской системы» он подразумевает два уровня высшего образования — базовое (четыре-шесть лет), специализированное (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка). Аспирантура будет уровнем профессионального образования. 19 июня правительство утвердило правила пилотного проекта по переходу на новую модель до 2029/2030 учебного года. В проекте поучаствуют 17 вузов, шесть из них привлечены к инициативе еще с 2023 года.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Реформа системы высшего образования в России началась в мае 2022 года с анонсирования отказа от Болонской системы. Изначально Минобрнауки РФ планировало завершить переход российских вузов на новую модель к 2027 году. Однако в январе 2026 года президент Владимир Путин продлил этот проект до 2030 года.

В основе новой системы лежит замена понятий "бакалавриат" и "магистратура" на базовое и специализированное высшее образование, со сроками обучения от 4 до 6 лет и от 1 до 3 лет соответственно. Аспирантура сохраняется как отдельный уровень подготовки. Пилотный проект по переходу, стартовавший в мае 2023 года с участием шести вузов (МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет), к 2026 году был расширен до 17 университетов. Более 30 вузов также самостоятельно внедряют изменения в учебный процесс, опираясь на требования действующего законодательства. Эти изменения призваны обновить образовательные программы с учетом технологических перемен, таких как развитие искусственного интеллекта и беспилотных систем, а также усилить сотрудничество вузов с работодателями.

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