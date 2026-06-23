Фальков назвал крайний срок для перехода вузов на новую модель образования

До 2030 года российские вузы должны перейти на новую модель образования. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил президенту России Владимиру Путину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«При этом переходе (на новую модель высшего образования.— “Ъ”) главное, чтобы были соблюдены интересы абитуриентов и чтобы все плавно перетекало. Чтобы это было понятно и работодателям, это было понятно и тем, кто поступает»,— сказал господин Фальков на видеоконференции с членами правительства (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что по отдельным группам специальностей переход на новую модель начнется в 2027 году.

Работа над проектом по реформе высшего образования началась в 2023 году. Вместо «болонской системы» он подразумевает два уровня высшего образования — базовое (четыре-шесть лет), специализированное (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка). Аспирантура будет уровнем профессионального образования. 19 июня правительство утвердило правила пилотного проекта по переходу на новую модель до 2029/2030 учебного года. В проекте поучаствуют 17 вузов, шесть из них привлечены к инициативе еще с 2023 года.