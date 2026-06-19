Мишустин утвердил правила проведения пилота по реформе уровней образования

Составлено ИИ-Ассистентъ

Реформа системы высшего образования в России началась в мае 2022 года с анонса Минобрнауки об отказе от Болонской системы. Этот шаг многие эксперты считают закономерным, но он также связан с экономической ситуацией, требующей опоры на собственные силы, и призван готовить специалистов для новых технологий, включая искусственный интеллект и беспилотные системы. Внедрение новой системы планируется завершить к 2026 или 2027 году.

Пилотный проект по переходу на новую модель, стартовавший в мае 2023 года, изначально охватил шесть ведущих вузов, таких как МАИ, МИСиС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. Представители этих вузов уже ведут работу по пересмотру образовательных программ и перечня специальностей, усиливая их практическую ориентированность и связь с рынком труда. Некоторые учебные заведения, например, Петербургский горный университет и МАИ, уже полностью перешли на новые стандарты обучения. В 2025 году глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил расширить число участников пилотного проекта, что было поддержано президентом.

Новая модель высшего образования предполагает два уровня: базовое высшее и специализированное высшее, а также аспирантуру как отдельный уровень подготовки научно-педагогических кадров. Сроки обучения гибкие: от четырех до шести лет для базового уровня и от одного до трех лет для специализированного. При этом Минобрнауки рассчитывает, что специализированное высшее образование студенты будут получать после работы в профессии, когда поймут необходимость углубленных знаний. Для некоторых более универсальных специальностей возможно исключение из требования профильного базового высшего образования для поступления в магистратуру. Планируется, что от понятия «бакалавр» откажутся уже к 2025 году, однако обучающихся по действующим программам изменения не коснутся.

Основной задачей реформы является «полноценное обучение специалиста в один такт». Министр Валерий Фальков указывает на то, что работодатели зачастую считают бакалавра «недоучкой», и многие специальности требуют получения образования в течение пяти лет. В рамках реформы также планируется обновить федеральные государственные образовательные стандарты, ввести единое базовое ядро подготовки, сократить бюрократическую нагрузку на преподавателей и усилить сотрудничество вузов с работодателями для обеспечения наиболее актуальных программ обучения.