Мишустин утвердил правила проведения пилота по реформе уровней образования
Правительство России утвердило правила пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования до 2029/2030 учебного года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Проект реализуют на основании указа президента России от 1 сентября 2023 года о замене «болонской системы» высшего образования на базовый, специализированный и профессиональный уровни обучения. Под специализированным имеется в виду магистратура и ординатура, под профессиональным — аспирантура. Сроки получения базового высшего образования — от четырех до шести лет, магистратуры — от одного до трех лет.
В пилотном проекте поучаствуют 17 вузов, шесть из них привлечены к инициативе еще с 2023 года. Новыми участниками станут 11 учебных заведений, среди них — Дальневосточный федеральный университет, МГПУ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МФТИ, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и еще несколько других региональных вузов.
Пилотный проект, в частности, предполагает разработку образовательных стандартов базового и специализированного высшего образования и требований к программам аспирантуры, а также утверждение сроков учебы. Студенты более чем 100 направлений подготовки продолжат обучаться, участвуя в пилоте. В перечень входят математика и механика, IT-технологии, физика и астрономия, медицина, машиностроение и транспорт, лингвистика и др.
Реформа системы высшего образования в России началась в мае 2022 года с анонса Минобрнауки об отказе от Болонской системы. Этот шаг многие эксперты считают закономерным, но он также связан с экономической ситуацией, требующей опоры на собственные силы, и призван готовить специалистов для новых технологий, включая искусственный интеллект и беспилотные системы. Внедрение новой системы планируется завершить к 2026 или 2027 году.
Пилотный проект по переходу на новую модель, стартовавший в мае 2023 года, изначально охватил шесть ведущих вузов, таких как МАИ, МИСиС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. Представители этих вузов уже ведут работу по пересмотру образовательных программ и перечня специальностей, усиливая их практическую ориентированность и связь с рынком труда. Некоторые учебные заведения, например, Петербургский горный университет и МАИ, уже полностью перешли на новые стандарты обучения. В 2025 году глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил расширить число участников пилотного проекта, что было поддержано президентом.
Новая модель высшего образования предполагает два уровня: базовое высшее и специализированное высшее, а также аспирантуру как отдельный уровень подготовки научно-педагогических кадров. Сроки обучения гибкие: от четырех до шести лет для базового уровня и от одного до трех лет для специализированного. При этом Минобрнауки рассчитывает, что специализированное высшее образование студенты будут получать после работы в профессии, когда поймут необходимость углубленных знаний. Для некоторых более универсальных специальностей возможно исключение из требования профильного базового высшего образования для поступления в магистратуру. Планируется, что от понятия «бакалавр» откажутся уже к 2025 году, однако обучающихся по действующим программам изменения не коснутся.
Основной задачей реформы является «полноценное обучение специалиста в один такт». Министр Валерий Фальков указывает на то, что работодатели зачастую считают бакалавра «недоучкой», и многие специальности требуют получения образования в течение пяти лет. В рамках реформы также планируется обновить федеральные государственные образовательные стандарты, ввести единое базовое ядро подготовки, сократить бюрократическую нагрузку на преподавателей и усилить сотрудничество вузов с работодателями для обеспечения наиболее актуальных программ обучения.