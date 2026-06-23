Экс-тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо возглавил «Лацио»

Дженнаро Гаттузо стал главным тренером римского футбольного клуба «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок контракта с 48-летним итальянским специалистом не уточняется. На этом посту Дженнаро Гаттузо сменил Маурицио Сарри. «Лацио» завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. По итогам 38 матчей команда набрала 54 очка.

В апреле Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера сборной Италии, которую занимал с июня 2025 года. Национальная команда в третий раз подряд не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.

Ранее Дженнаро Гаттузо тренировал хорватский «Хайдук», итальянские «Палермо», «Пизу», «Милан», «Наполи», швейцарский «Сьон», греческий ОФИ, испанскую «Валенсию» и французский «Марсель». Под его руководством «Наполи» завоевал Кубок Италии в 2020 году. В качестве игрока Гаттузо стал победителем чемпионата мира 2006 года.

Таисия Орлова