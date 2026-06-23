Экс-тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо возглавил «Лацио»
Дженнаро Гаттузо стал главным тренером римского футбольного клуба «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Срок контракта с 48-летним итальянским специалистом не уточняется. На этом посту Дженнаро Гаттузо сменил Маурицио Сарри. «Лацио» завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. По итогам 38 матчей команда набрала 54 очка.
В апреле Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера сборной Италии, которую занимал с июня 2025 года. Национальная команда в третий раз подряд не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.
Ранее Дженнаро Гаттузо тренировал хорватский «Хайдук», итальянские «Палермо», «Пизу», «Милан», «Наполи», швейцарский «Сьон», греческий ОФИ, испанскую «Валенсию» и французский «Марсель». Под его руководством «Наполи» завоевал Кубок Италии в 2020 году. В качестве игрока Гаттузо стал победителем чемпионата мира 2006 года.
Дженнаро Гаттузо стал главным тренером сборной Италии по футболу в июне 2025 года после того, как Лучано Спаллетти покинул этот пост после поражения от Норвегии. Однако его пребывание на этом посту было недолгим — менее чем через год он ушел в отставку из-за непопадания сборной на чемпионат мира. Это уже третья подряд неудача для Италии, которая не смогла пройти квалификацию на мировое первенство, что вызвало призывы к переменам в руководстве Итальянской федерации футбола. В период работы Гаттузо с сборной Италии, президент федерации Габриэле Гравина выступил с заявлением, что эта неудача неприемлема, но при этом поддержал тренера и отказался уходить в отставку, до того как сам был вынужден покинуть пост.
Тренерская карьера Гаттузо охарактеризована как противоречивая. Перед сборной Италии он не задерживался надолго ни в одном из клубов, включая «Сьон» (три матча), «Палермо» (шесть матчей) и «Наполи» (полтора года, что стало его максимумом). В 2020 году под его руководством «Наполи» выиграл Кубок Италии, однако в «Милане» он дважды не смог вывести клуб в Лигу чемпионов. Его уход из «Фиорентины» и «Валенсии» был связан с конфликтами по трансферной политике и разногласиями с владельцами клубов.